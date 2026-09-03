מנהיגות פוליטית ראויה, צריכה לשים את האינטרס הלאומי כשיקול ראשון במעלה. המבט של מנהיג אמיתי, הדואג לעתיד עם ישראל, רואה במפלגה כלי לקידום מדיניות לטובת האומה, ומגמתו היא למקסם את יכולת מימוש המדיניות.

האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פיגליין, בין הציונות הדתית לזהות, הוא מהלך מנהיגותי השם את המגמה הלאומית והחזון היהודי במרכז.

בזמן שמדינת ישראל הולכת לבחירות כשעל הפרק שאלות קריטיות לעתיד עם ישראל; ניצחון על אויבי ישראל, תיקון מערכת המשפט, מניעת הקמת מדינה פלסטינית, וחיזוק זהותה היהודית של המדינה, בחרו השניים לשים את העיקר לפני הטפל, להתאחד למען ניצחון המחנה האמוני לאומי.

למרות ההבדלים ביניהם הצליחו השניים לשים את קידום הערכים האמוניים לאומיים בראש סדר העדיפויות, ולהציג לציבור רשימה פוליטית מאוחדת. הם הגיעו להסכמה בדיסקרטיות, מתוך חברות והקשבה הדדית, בעזרת 'שדכן' שפעל לשם שמים, ראש מועצת קרני שומרון יונתן קוזניץ.

בצלאל סמוטריץ' הגיע מבית המדרש של התורה הגואלת עם תורה סדורה שיש לה בית אב, והוא פנומן ביכולת ההובלה והביצוע בשדה הפוליטי. משה פיגליין הוא איש רוח מקורי, אוטודידקט, שעיקר הצלחתו עד כה היא בהעמדת חזון ריבונות יהודית, חירות כלכלית, ומשילות אמיתית.

החיבור בין משה לבצלאל, לוקח אותנו באופן אסוציאטיבי לחיבור שבין משה רבנו לבצלאל בן אורי. הגמרא בברכות מציגה דו שיח בין משה ובצלאל, ביחס לבניין המשכן. לפי הגמרא, הקב"ה ציווה את משה לבנות את המשכן ואחר כך את הכלים, אולם משה הורה לבצלאל בסדר הפוך: כלים ואח"כ משכן. בצלאל השיב לו: 'משה רבינו, מנהגו של עולם - אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר: עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה - להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא: עשה משכן ארון וכלים'. ואמר לו משה: 'שמא בצל אל היית וידעת'!

לפי הגמרא נמצא שהמבט של בצלאל מנוגד לציוויו של משה, אך מתיישב עם הציווי האלוקי. משה רבנו מדגיש את המהות והתכלית ומקדים אותן למעש הבסיסי. לעומתו בצלאל המכוון למבט האלוקי סובר כי כאשר באים לבנות את המשכן, החלק החיצוני חייב להיות קודם לפנימיות ולמילוי. יש לעסוק קודם בתשתיות, ביציקת היסודות, ורק אחר כך לדייק את המהות הפנימית של הבניין.

כדי להצליח לצעוד בדרך העולה לבניית מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית, למרות הקשיים והאתגרים, יש לחבר חזון ומעש, בהירות מחשבתית ויכולת עשיה, יש להתאחד ולשים את האינטרס הלאומי היהודי בראש סדר העדיפויות. נראה, שהחיבור בין סמוטריץ' לפיגליין הוא צעד חשוב בדרך זו.

באותה גמרא בברכות למדנו גם כי אין מעמידים מנהיג על הציבור אלא א"כ נמלכים בציבור. לקראת הבחירות, נראה כי הציבור האמוני לאומי מבין את גודל השעה, ומבקש מנהיגים המוכנים לחיבורים פוליטיים השמים את האינטרס הלאומי במקום הראשון. נקווה כי האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פיגליין הוא רק צעד ראשון בדרך לאיחוד כל הכוחות האמוניים לאומיים.