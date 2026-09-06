מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מובילה בסקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון) עם 23 מנדטים, לעומת 20 מנדטים לליכוד. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים.

הסקר נערך על ידי סוקר כאן חדשות דודי חסיד ומכון קנטאר. הצטרפותו של חילי טרופר למפלגתו של איזנקוט אינה משנה את מספר המנדטים שלה, והיא נותרת עם 23.

על פי הסקר, אחרי שלוש המפלגות המובילות ניצבות הדמוקרטים ויהדות התורה עם שמונה מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו וש"ס מקבלות שבעה מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית, שרצה יחד עם זהות של משה פייגלין, מקבלת שישה מנדטים. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר מקבלת ארבעה מנדטים, וכך גם הרשימה המשותפת של מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה.

בקרב המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ובל"ד מקבלות יחד שבעה מנדטים, ורע"ם מקבלת שישה. כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה.

על פי הסקר, גוש נתניהו מקבל 52 מנדטים וגוש איזנקוט 51 מנדטים. המפלגות הערביות מקבלות יחד 13 מנדטים.

בתרחיש נוסף שנבדק בסקר, איחוד של עופר וינטר עם הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות של משה פייגלין מקבל 11 מנדטים.