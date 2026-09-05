ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 של איזנקוט, קרא בתכנית פגוש את העיתונות לפנות חלק מהחוות ונקודות היישוב שסמוטריץ' בנה ביו"ש ולא נבנו בהחלטת ממשלה.

מהליכוד נמסר בתגובה לדבריו של יורם כהן: "יצא עוד מרצע מן השק. מספר 2 של איזנקוט חושף את האמת- איזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות. איזנקוט יקים ממשלת מדינה פלסטינית".

יו"ר מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' קרא שוב לעופר וינטר בעקבות דבריו של יורם כהן להצטרף לאחדות במחנה הלאומי. "כבר חודשים ארוכים אני מתריע שממשלת איזנקוט תפנה את הישובים והחוות שהקמנו. כעת יורם כהן, בכיר במפלגת איזנקוט, אומר את זה בקולו. הדרך היחידה להבטיח שהאסון הזה לא יקרה הוא שהימין לא ישחית קולות יקרים.

אני קורא לעופר וינטר להקשיב היטב לדברים החמורים של יורם כהן ולהבין את גודל השעה. אם וינטר ירוץ לבד הישובים שהקמנו בסכנה. אם הוא ייקח אחריות ויצטרף לאחדות כפי שהציבור רוצה- בע"ה ננצח. זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".