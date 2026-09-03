המחבל עאטף סביחי, שרצח את הנער דני כץ והחיילת דפנה כרמון, מת היום (חמישי) בבית החולים. הוא מעולם לא הביע חרטה על מעשיו המזעזעים.

המחבל עבד טרם מעצרו כנהג טרקטור, באבטחה ושמירה ברכבת ישראל, באוניברסיטת חיפה ובאתרי בנייה. ב-8 בדצמבר 1983 יצא הנער דני כץ בן ה-14 מביתו בחיפה ולא חזר. כוחות גדולים של משטרה חיפשו אחריו וכעבור שלושה ימים נמצאה גופתו על ידי רועה צאן סמוך למערה כשעליה סימני אלימות.

שבועיים לאחר הרצח נעצר המחבל עם ארבעה ערבים נוספים, שלושה מהם הודו במעשה והפלילו אותו וחשוד נוסף, שהכחישו את ההאשמות נגדם אך הורשעו ונידונו למאסר עולם. לאחר מאבק משפטי ממושך הוחלט לערוך להם משפט חוזר והם הורשעו בשנית בשנת 2000.

בנוסף, סביחי נעצר יחד עם שלושה בני משפחתו ברצח החיילת דפנה כרמון בשנת 1982, ונגזר עליו מאסר עולם ועוד 15 שנות מאסר בפועל. גם בתיק זה הנאשמים דרשו משפט חוזר אך בקשתם נדחתה.

לפני שנים הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה בבקשה לשחררו לאחר שריצה 37 שנות מאסר בכלא - שנדחתה על הסף.