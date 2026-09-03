שלום עופר,

אבא שלי התפלל עם אבא שלך באותו בית כנסת בקרית אתא. אחותך הייתה איתי בשבט בבני עקיבא, ואשתך היא אחות של חבר אחר מהשבט. אני מכיר אותך כבר שנים ובהחלט מעריך ומכבד את הישגיך בצבא ואותך כאישיות וכאדם.

אך דווקא בגלל שאני מעריך אותך, אני מרגיש שאיני יכול לשתוק לנוכח המופע שלך אתמול.

הכרזת כי אתה מוכן לחיבורים, אבל התחייבת לשני דברים:

רק אנשים חדשים. בלי נגיעה ב-07.10.

ועל זה אני חייב לשאול. האם עופר וינטר כמח"ט גבעתי היה מוכן לקבל כמג"ד תחתיו מישהו חדש, שלא מכיר כלל את התחום ומעולם לא עסק בפיקוד צבאי? למה כאשר מדובר על פוליטיקה, על הנהגת המדינה ועל החיים של כולנו, אתה חושב שיש עדיפות לחדשים שלא מכירים כלל את התחום על פני אנשים בעלי ניסיון, ידע וותק כגון שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ, אורית סטרוק ויריב לוין.

אני מסוגל להבין שאתה רוצה ברשימה מטעמך רק טאלנטים חדשים מהניילון כדי למשוך מצביעים, אבל איך ולמה אנשים עם ניסיון נפסלים אפילו מחיבור רק כי יש להם ניסיון. בלי להתייחס בכלל לשאלה מה עשו עם הניסיון הזה, אילו ביצועים הביאו או לא הביאו ומה העמדות והדעות שלהם. ממתי השיח נהיה כל כך רדוד? ואם הקריטריון שלך לאיכות הוא כל כך שטחי, דיכוטומי, כוללני ורדוד, למה שמישהו ירצה לבחור בך? איך נוכל לסמוך על ניתוח וקביעת המדיניות שלך אם בעיניך חדש זה טוב, ישן זה רע בלי להתייחס כלל למה הישן עשה או לא עשה.

גם ביחס לתנאי השני אני חייב לשאול, האם השרה אורית סטרוק, היחידה (ככל הידוע לי) שהזהירה שוב ושוב מפני הרעה העתידה לבוא מרצועת עזה, שפנתה במכתבים ללא הפסקה לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולכל גורם אחר וציינה באופן מפורש ופרטני כי חלפי הרכבים והאופנועים שנכנסים לרצועת עזה ישמשו להתקפה על ישראל, פסולה גם כן לחיבור מבחינתך רק בגלל ששימשה בתפקיד מיניסטריאלי ב-07.10.2023? ושוב פסילה גורפת בלי להתייחס לעמדות, לעשייה, לשאלה האם הייתה חלק מהקונספציה, או שהייתה היחידה שעמדה מול כל הגנרלים בהווה ובמיל' ולא הפסיקה לצלצל בפעמוני אזהרה שהם התעקשו לא לשמוע.

מה לגבי מישהו שהיה קצין בכיר בדרגת תת אלוף בצבא ההגנה לישראל ב-07.10.2023, אך ללא תפקיד מוגדר. אחד שאמנם מיד כששמע על ההתקפה ירד לדרום, נלחם בגבורה והציל חיים, האם גם הוא נחשב כבעל נגיעה ב-07.10? האם גם הוא חלק מהקונספציה? האם הוא חטא בכך שלא צלצל בפעמוני האזהרה? הוא ראוי להנהגה? איפה עובר הגבול של הנגיעה ב07.10?

דווקא בגלל שאני מעריך אותך, ודווקא בגלל שאני חושב שפוליטיקה היא עניין רציני מאד, שהחיים של כולנו תלויים בו, אני מבקש, אתה רוצה להביא שינוי מרענן, אתה רוצה לאתגר את המערכת, תעשה את זה, בשמחה. אבל בבקשה, תכבד את עצמך ואותנו, תן נימוקים בוגרים לעמדותיך ומעשיך. אל תהיה שטחי. שטחיים יש לנו מספיק. גם ישנים וגם חדשים.

גילוי נאות: הכותב הוא חבר מועצה בעיריית גבעת זאב מטעם הציונות הדתית וחבר מרכז המפלגה.