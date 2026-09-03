סמוטריץ' חושף סקר ופונה לוינטר: "אני מזמין אותך לפגישה עוד הערב"

חמישה ימים לפני סגירת הרשימות לכנסת, יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא הערב (חמישי) ליו"ר "עמך ישראל", עופר וינטר, להיפגש עמו באופן מיידי ולדון באיחוד לקראת הבחירות.

במהלך הצהרה מיוחדת הציג סמוטריץ' סקר של דיירקט פולס, שלפיו 90% ממצביעיה הפוטנציאליים של מפלגת וינטר תומכים באיחוד של מפלגות הימין.

לפי הנתונים שהציג סמוטריץ', הסקר נערך בקרב 1,248 נדגמים בוגרים מגוש הקואליציה. לצד 90% תמיכה בקרב מצביעי "עמך ישראל", נרשמו לפי הסקר 95% בקרב מצביעי הליכוד ו-96% בקרב מצביעי הציונות הדתית ועוצמה יהודית.

סמוטריץ' פתח את הצהרתו באזהרה מפני המשמעות שהוא מייחס לתוצאות הבחירות הקרובות, "הימים הקרובים לא יכריעו את גורלם של הפוליטיקאים והמפלגות בישראל אלא את גורלה של מדינת ישראל כולה. מה שעומד כעת על הפרק הוא האם איזנקוט, יאיר גולן, ומנסור עבאס יהיו אלה שיובילו את ביטחון ישראל".

בהמשך טען סמוטריץ' כי ניצחון יריביו הפוליטיים יביא לשינוי משמעותי במדיניות הביטחונית וההתיישבותית, "אם זה יקרה, חלילה, הם יסיגו תוך מספר ימים את חיילנו מהקו הצהוב בעזה ומרצועת הביטחון בלבנון, ויחזירו את מחבלי חמאס וחיזבאללה לגדרות ישובינו. הם יפרקו את החוות והיישובים שהקמנו ביהודה ושומרון ועל חורבותיהם יקימו מדינת טרור שתסכן את תושבי מרכז הארץ, מעפולה ועד באר שבע".

שר האוצר המשיך והציג שורה נוספת של מהלכים שלטענתו יקודמו במקרה של חילופי שלטון, "הם יפגעו בזהותה היהודית של המדינה, יפעלו לסגירת מכינת הגיבורים בעלי, יסגרו את ערוץ 14 וידיחו את זיני ואת גופמן".

לדבריו, "הם ימנו אנשי שמאל רדיקלים להיות שופטים בבית המשפט העליון, ימנו יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה חדש מהשמאל הקיצוני, ויבצרו לעשרות שנים את הדיקטטורה השיפוטית הישראל".

לאחר מכן עבר סמוטריץ' לנתוני הסקר שהציג וקשר אותם לקריאתו לאיחוד, "רוב מוחץ של מצביעי הימין רוצים לראות אותנו מתאחדים. 90% ממצביעיו הפוטנציאליים של עופר וינטר עצמו רוצים חיבור כזה. הם מבינים דבר או שניים באחריות לאומית".

סמוטריץ' פנה ישירות לוינטר ואמר, "עופר, אתה איש רב זכויות, יש לך מקום משמעותי במחנה הלאומי. זה לא זמן לשיח של חרמות! זה זמן לשיח של אחריות ושל אחדות ומנהיגות".

הוא הוסיף כי מבחינתו הסקר מעיד שאחדות היא הדרישה של ציבור המצביעים וכי היא עשויה להביא לתוצאות פוליטיות טובות יותר עבור המחנה.

"אסור להמר על עתיד ישראל. אסור לזרוק אף קול לפח ואסור לכלות זמן ואנרגיה בחודש וחצי שנותרו עד הבחירות על מאבקים פנימיים בתוך המחנה הלאומי", הוסיף סמוטריץ'. לדבריו, על המפלגות "לשלב ידיים, לחרוש את הארץ, לשכנע את העם ולהגדיל את הגוש".

בסיום הזכיר סמוטריץ' את החיבור שכבר ביצע עם יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין, "התגובות שקיבלנו והתוצאות הפוליטיות של החיבור הזה בסקרים מלמדות שהמחנה הלאומי מעוניין באחדות. הציבור אמר את דברו. עכשיו האחריות היא שלנו".

לאחר מכן חתם בפנייה ישירה לוינטר, "עופר, אני מזמין אותך לפגישה עוד הערב, על מנת להבטיח את ניצחון המחנה הלאומי".