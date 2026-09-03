יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף הבוקר (ה') את פקידי משרד האוצר וסיפר על לחצים שהופעלו עליו בשל תמיכתו במועצות האזוריות - לעיתים נגד עמדת האוצר.

את הדברים אמר במהלך מפגש ראשי המועצות האזוריות עם ראשי המפלגות שנערך במרכז השלטון האזורי לקראת מערכת הבחירות.

בפני ראשי הרשויות וההתיישבות העובדת, הדגיש גפני את מחויבותו רבת השנים למגזר האזורי והחקלאי, והטיח ביקורת קשה בדרג המקצועי באוצר.

"מעולם לא קנו אותי בסקטוריאליות, ושלא תהיה לכם טעות", הצהיר ח"כ גפני. "היו פעמים רבות שפקידי האוצר איימו עליי ישירות שאם אתמוך במועצות האזוריות, בחקלאות ובנושאים שחשובים לכם - הם יקפיאו כספים לישיבות ולעולם התורה. עמדתי מולם, לא נכנעתי אז ואסור שאיש יחשוב שאכנע בעתיד".

גפני הוסיף כי הוא רואה חשיבות עליונה בחיזוק הפריפריה וההתיישבות, והבטיח להמשיך להוות כתובת עבור ראשי הרשויות. "תמיד תמכתי בכם ואמשיך לסייע לכם בכל כוחִי. המועצות האזוריות והחקלאות הישראלית הן נדבך קריטי ומרכזי בחוסנה של מדינת ישראל.

"הממשלה הבאה שתקום תהיה חייבת לשים לנגד עיניה את חיזוק השלטון האזורי ולקדם רפורמות אמיתיות שיעניקו למועצות את הכלים והמשאבים המלאים שהן זקוקות להם כדי לתפקד, ואני אהיה שם כדי לדאוג שזה יקרה".