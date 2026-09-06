מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הודיע הערב (מוצאי שבת) באופן רשמי לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי הם לא ישובצו ברשימת דגל התורה בבחירות הקרובות.

במכתבים אישיים לשניים הודה להם הרב לנדו על פעילותם לאורך השנים, אך הודיע כי בשל הצורך בריענון השורות הם יעזבו את הכנסת ויפנו את מקומם לנציגים חדשים.

בהודעה מבית הרב לנדו נאמר כי הוא הודה לגפני ולמקלב "בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל". עוד צוין כי השניים ניהלו את המאבק על מעמדם של בני הישיבות "במסירות מצוינת לשבח לאורם של גדולי התורה".

לצד ההחלטה על סיום כהונתו בכנסת, הרב לנדו ביקש מגפני להמשיך בתפקידו כיו"ר התנועה הארצית של דגל התורה. גפני מכהן כחבר הכנסת במשך 38 שנים, מאז נבחר לראשונה למשכן.

ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שבמהלך הערב מסרו גורמים בדגל התורה כי התקבלה הכרעה שלא לשבץ את גפני ומקלב ברשימה. השניים ניסו בימים האחרונים להיאבק בהחלטה להוציאם מהכנסת, אך המהלך קיבל הערב אישור רשמי מבית הרב לנדו.

חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש דגל התורה במקום גפני. אשר הוא איש אמונו של עסקן המפלגה דוד שפירא, וגורמים בדגל התורה טוענים כי שפירא עומד מאחורי המהלך להחלפת גפני ומקלב.

גורמים במערכת הפוליטית החרדית אמרו לערוץ 7 כי אחת הסיבות לצורך בשינוי היא הקושי הצפוי בהנעת מצביעים, "במציאות שבה קיים חשש אמיתי מיכולת ההנעה של הבוחרים לקלפיות, עולה הצורך הדחוף ברענון השורות ובהצגת הנהגה חדשה".

בבתיהם של הרבנים הליטאים בוחנים כעת שילוב דמויות חדשות בצמרת הפוליטית הארצית. לצד זאת נשקלת האפשרות לשלב בכירים מהשלטון המקומי ומהעשייה הציבורית.