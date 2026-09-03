נתונים שנחשפו בדו"ח השנתי של הכלכלן הראשי במשרד האוצר מצביעים על קפיצת מדרגה בהיקף ההשקעות הזרות הנכנסות למשק הישראלי במהלך שנת 2025, לצד המשך ישיר של המגמה החיובית גם בפתיחת שנת 2026.

מנתוני ארגון ה-OECD העולים מהדו"ח עולה כי זרם ההשקעות הזרות הישירות (FDI) שנכנסו לישראל ב-2025 הגיע לסכום של כ-26.2 מיליארד דולר, מדובר בעלייה חדה של כ-78% בהשוואה לשנת 2024, אז עמד הנתון על כ-14.8 מיליארד דולר.

הנתון הישראלי בולט במיוחד בהשוואה בינלאומית: בעוד שבעולם כולו נרשמה עלייה מתונה של 6% בלבד בזרמי ההשקעות, ובקרב מדינות ה-OECD אף נרשמה ירידה ממוצעת של כ-6%, ישראל רשמה גידול משמעותי שהציב אותה במקום ה-8 מבין מדינות הארגון בהיקף ההשקעות האבסולוטי, ובמקום ה-7 בדירוג גובה ההשקעות ביחס לתוצר המקומי הגולמי.

בחינת המגמות במדינות ה-OECD מראה פערים נרחבים: בארצות הברית, צרפת ואיטליה נרשמו זרמים שליליים (ירידות של כ-8%, כ-47% וכ-56% בהתאמה), בעוד בגרמניה ובבריטניה נרשמו זינוקים של כ-255% וכ-158%. במקביל, במדינות ה-G20 שאינן חברות ב-OECD נרשמה מגמה חיובית, בהובלת סין (עלייה של 88%) וברזיל (עלייה של 23%).

במקביל לזרמי המזומנים שנכנסו, נתוני מאגר העסקאות של אגף הכלכלן הראשי - הסוקר עסקאות שהוכרזו - מציגים זינוק של כ-65% בשווי כולל של כ-36.6 מיליארד דולר (לעומת 22.2 מיליארד דולר ב-2024). סכום זה חוצה אף את שנת השיא 2021, וזאת על אף ירידה קלה במספר העסקאות הכולל מ-1,643 ל-1,575.

ארצות הברית ביססה את מעמדה כמקור ההשקעה הראשי והכמעט בלעדי, עם עסקאות בשווי של כ-32 מיליארד דולר המהוות כ-90% מסך ההשקעות הנכנסות במאגר. חלקן של מדינות אירופה הצטמצם לכ-7% (כ-2.5 מיליארד דולר), כאשר המדינות הבולטות הנוספות במאגר הן גרמניה, ניו זילנד, בריטניה והולנד.

מנוע הצמיחה המרכזי מאחורי הזינוק היה סדרה של מגה-עסקאות בתחומי התוכנה והסייבר. בראשן עמדה עסקת הרכישה של חברת Wiz על ידי Alphabet (Google) במרץ 2025, בהיקף מוערך של כ-32 מיליארד דולר - העסקה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. עסקה בולטת נוספת הייתה רכישת CyberArk על ידי Palo Alto Networks האמריקאית בשווי של כ-25 מיליארד דולר.

פילוח העסקאות לפי ענפים מלמד על שליטה מוחלטת של תחום התוכנה וטכנולוגיית המידע, שריכז כ-90% משווי העסקאות (כ-33 מיליארד דולר). במקום השני ניצב ענף מדעי החיים והבריאות עם כ-1.3 מיליארד דולר (כ-3.4%), ואחריו תחומי התקשורת (כ-2%) והחומרים (כ-1.5%).

התנופה נמשכת בעוצמה גם אל תוך שנת 2026: נתוני ה-OECD לרבעון הראשון של 2026 מציגים השקעות זרות ישירות בהיקף חסר תקדים של 14.1 מיליארד דולר - הרבעון החזק אי פעם, המהווה כשלעצמו יותר ממחצית מסך ההשקעות של כל שנת 2025. במקביל, מאגר הכלכלן הראשי מצביע על עסקאות בשווי של כ-6 מיליארד דולר ברבעון זה, עלייה של כ-33% לעומת הרבעון המקביל ב-2024.

הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ד"ר שמואל אברמזון, ציין כי "שנת 2025 התאפיינה בהימשכותם של אתגרים גיאופוליטיים וכלכליים בארץ ובעולם. על אף מציאות מורכבת זו, הכלכלנית הישראלית צמחה בשיעור מרשים של 3.5%, מהגבוהים בעולם המפותח, וזכתה להבעת אמון מובהקת מצד משקיעים זרים".

לדבריו "בשנת 2025 נרשמה קפיצת מדרגה היסטורית בשיעור ההשקעות הזרות בישראל, הבולטת במיוחד על רקע הירידה שנרשמה במדינות החברות בארגון ה- OECD. קידומה של סביבה רגולטורית תומכת ושיפור הוודאות העסקית צפויים לתמוך בהמשך הגידול בזרמי ההון, אשר ישרתו כמנוע צמיחה מרכזי".