בראיון לערוץ 7 נותן אלון פנחס, מנכ"ל וויסרלייט, המלווה חברות טכנולוגיה וסטארטאפים, הצצה לעולם המחר של הרובוטיקה והשתלבותם הצפויה של רובוטים בחיי היומיום של כולנו, מה שלמעשה קורה כבר היום וצפוי להתעצם בעתיד הקרוב.

רובוטים תמיד היו בחיינו מאז המהפכה התעשייתית, מזכיר פנחס ומציין כי השינוי הדרמטי המתחולל כעת הוא השילוב בין הרובוטיקה לבינה המלאכותית. המציאות כיום היא שיש לרובוט אלמנט של חשיבה, והוא מנתח את הסיטואציה שלפניו ולומד כיצד לנהוג בה.

בחודש הקודם, מזכיר פנחס, התקיימה אולימפיאדת רובוטים דמויי אדם, ובה השתתפו מעל אלפיים רובוטים מ-16 מדינות והשתתפו בתחרויות שונות. בתחרות הריצה שבר רובוט את שיא העולם האנושי בריצה.

השינוי שחל בעולם הרובוטיקה אינו מתחיל ומסתיים במראה האנושי של הרובוטים העכשוויים, אלא ביכולת של הרובוט לפעול מבלי להיות מקובע לתבנית של אלגוריתם שנקבע לו מראש. אם בעבר כל טעות בפקודה שניתנה למכונה הייתה מניבה כשל והשבתה של יכולת התפעול שלה, הרי שכעת הרובוט אינו זקוק לדיוק שכזה, הוא מבין לבדו את הבקשה ואת רצונו של המפעיל, ובהתאם הוא גם מבצע. כך קורה שאותו רובוט בעל מבנה אנושי מתבקש לשטוף כלים והוא עושה זאת, וברגע אחד כשניתנת לו הפקודה לעבור לקיפול כביסה, הוא עובר למשימה הזו ומבצע גם אותה.

לשאלתנו אם היכולות הרובוטיות כולן נלקחות מלימוד מוקדם או שהרובוט מפתח ידע ויכולות באופן עצמאי, משיב פנחס ומסביר כי הדברים אכן מבוססים על הסבר קודם, אך אם יצטרך לקפל בגד שמעולם לא נתקל בו, הוא יעשה זאת באופן לא נכון, אך כאשר יקבל הערה ודרישה לשיפור, הוא יידע להשתפר עד שיגיע בעצמו ליכולת המרבית.

בהמשך הדברים מתייחס פנחס למשמעות העובדה שכבר כעת ישנם רובוטים המתוכנתים לבנות רובוטים אחרים, כאשר החשש, הלקוח מעולמות המדע הבדיוני, הוא השתלטות הרובוטים על העולם. קבוצת רובוטים יכולה להעביר בתוכה ידע וללמד זה את זה מידע, ובכך לייצר מציאות טכנולוגית עצמאית חדשה.

אם כן, כיצד ניתן להבטיח שיהיו מגבלות לעולם הרובוטיקה? פנחס מציין את המגבלות הקיימות כבר כעת על טכנולוגיות שונות במדינות שונות. ישנן מדינות שאוסרות שימוש ברשתות חברתיות לגילאי 16 ומטה, ישנן שאוסרות הוצאת מידע וטכנולוגיות אל מחוצה להן, ולמעשה הגורמים המדינתיים הם אלה שיכולים ואמורים לקחת אחריות על גבולות הפיתוח של עולם הרובוטיקה. על כך שאלנו אם ניתן באמת לפקח על מגבלות שכאלה, כאשר אמות המידה המוסריות והערכיות משתנות ממדינה למדינה, ומעבר לכך, ישנם מי שחותרים לשבור כל מוסכמה מקובלת ולייצר טכנולוגיות פורצות דרך גם במחיר הסיכונים הכרוכים בכך. לדבריו, אכן דרושה מגבלה מקומית-מדינתית שמעליה מגבלה אתית בינלאומית שתוכל לאכוף את המגבלות.

נקודה שניתן להגדיר אותה כאופטימית קיבלנו מפנחס במענה לשאלה אם רובוטים יכולים לייצר מענה לבעיות שהאדם האנושי אינו מודע להם. לדבריו רובוטים אכן יכולים לחבר מידע למידע אך אין ביכולתם לייצר "יש מאין". רובוט לא יוכל לייצר מציאות לא קיימת ותבונה שהיא מעל התבונה האנושית, אלא רק לייעל את השימוש במידע הקיים בידי בני האדם.

עם זאת, מאחר והמידע נגיש לעולם כולו, פתרונות לבעיה במקום אחד של העולם יוכלו לשמש אדם אחר בקצה אחר של העולם. האם בכך יש סימן מעודד המלמד על מגבלות הרובוטיקה שלא יוכלו לצלוח את תקרת הגג שמציבה הבינה האנושית? נראה שנצטרך להמתין כמה שנים כדי להיות בטוחים.