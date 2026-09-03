שמעון כהן צילום: באדיבות המצלם

38 שנים חלפו מאז שיעקב אוחנה נהרג בהתהפכות נגמ"ש בשנת 1988, וכעת שב שמעון כהן, שהיה סמל המחלקה שבה שירת, אל המקום שבו נפל. כהן הגיע לאזור נקורה בלבנון ונשא עמו שלט גדול שהוכן לזכרו של אוחנה.

על השלט נכתב, "חזרנו אחרי 38 שנים". עבור כהן, החזרה לנקודה הייתה הזדמנות להעביר מסר לפקודו שנפל כי זכרו ממשיך ללוות אותו גם עשרות שנים לאחר מותו.

"חזרנו לומר לכם שלא שכחנו את יעקב ולא נשכח את יעקב לעולמים", אמר כהן במקום. "באנו לומר ליעקב שאנחנו פה. חזרנו לאותה נקודה בדיוק, שנזכור אותו ולא נשכח אותו לעולמים".

כהן סיפר על הקשר האישי שנוצר ביניהם במהלך שירותם בגולני. "יעקב היה חבר וחייל שלי שנהרג מהתהפכות נגמ"ש ב-1988", אמר, והסביר כי ביקש להגיע למקום כדי לומר לו "שפשוט לא שכחנו אותו".

הקשר, לדבריו, לא הסתיים בזיכרונות מתקופת השירות. לאורך השנים המשיכו כהן וחבריו לשמור על קשר עם משפחות הנופלים, "אנחנו מגיעים עדיין, מבקרים את המשפחות, בקשר עם המשפחות", סיפר.