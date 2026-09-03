צה"ל מודיע כי טיהר את המנהרות ברכס עלי טאהר

צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי השלים את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, וכי כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לקרקע.

ההודעה מציגה תמונה שונה מהדיווח שפורסם הבוקר, ולפיו מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה עדיין מבוצרים בתוך המערך התת-קרקעי ברכס.

לפי צה"ל, הכוחות פעלו בתקופה האחרונה בתוך שני התוואים וטיהרו את השטח ממחבלים. חלק מהמחבלים חוסלו במהלך הפעילות ואחרים נמלטו מהמרחב, וכעת נמשכות הפעולות לנטרול התשתיות עצמן.

עוד נמסר כי צה"ל טרם סיים את הפעילות באזור. לאחר השלמת נטרול התשתיות התת-קרקעיות, הצבא ייערך מחדש להגנה בהתאם להערכת המצב.

הודעת צה"ל מגיעה לאחר שבבוקר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן העבירה לארצות הברית אזהרה שלפיה תגיב בעוצמה אם ישראל תפתח במתקפה נרחבת על הרכס.

לפי המקורות שצוטטו באותו דיווח, בתוך המערך התת-קרקעי נמצאים מחבלי חיזבאללה ולצידם לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה האיראניים, ובהם שני קצינים בכירים.

במערכת הביטחון בישראל הבהירו מנגד כי לא מוכרת להם נוכחות של גורמים צבאיים איראניים באזור.

לפי הצבא, מתוך התשתיות ברכס הוציאו מחבלי חיזבאללה לפועל מתווי טרור נגד ישראל וכוחות צה"ל. בעקבות הפעילות בשבועות האחרונים, נמסר, נוטרלה היכולת להוציא מתוך התוואים מתווי טרור נגד אזרחי ישראל והכוחות הפועלים באזור.

בתוך המערך התת-קרקעי איתרו הכוחות חמ"לים, חדרי אמצעי לחימה, חדרי גנרטורים וחדרי שהייה. בנוסף נמצאו מקלחות ומטבח, שאפשרו למחבלים לשהות בתשתיות לאורך זמן ולנהל מהן את הלחימה.

בצה"ל הגדירו את המערך ברכס כתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים וטענו כי היא מומנה ותוכננה בידי המשטר האיראני. הצבא מסר כי כוחותיו ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון וכי לא יאפשרו לחיזבאללה לקדם מתווי טרור נגד הכוחות.

לצד הפעילות הצבאית הבהיר צה"ל כי הוא ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון. בהודעתו הזהיר כי "כל ניסיון פעולה של ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה".