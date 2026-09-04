תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד 'הביטחוניסטים', החליט לנקוט בצעד נדיר בנוף הימין הפוליטי, ולוותר על רעיון הקמתה של מפלגה חדשה. בראיון לערוץ 7 הוא מסביר מדוע.

על התובנה שהביאה אותו מלכתחילה לשקול ולקדם הקמת מפלגה משלו, מסביר אביבי כי הייתה וקיימת הבנה שהימין צריך עוד מפלגה. "יש ציבור לא קטן שהיה רוצה אלטרנטיבה חדשה שתגדיל את הימין, הרעיון היה להקים מפלגה שמסוגלת להביא עוד מנדטים מהמרכז ימין".

"עבדתי עם נבחרת מדהימה כדי להרים את זה מבחינת תשתית, מועמדים, תרומות וכו', אבל בשבוע וחצי האחרונים, כשראיתי את כמות המפלגות והבנתי שזה הולך לסכן את שלטון הימין, חשבתי שצריך לחשוב על טובת המדינה, וטובת המדינה היא שהימין ינצח, ואם מסכנים את הגוש זו בעיה גדולה".

לדבריו, ההחלטה לפרוש מההתמודדות הייתה החלטה שהתקבלה בלב כבד, בעיקר לנוכח העבודה הקשה שבהקמת התשתית הפוליטית, שלטעמו הייתה בה בשורה גדולה, "אבל אמרתי לעצמי שבמציאות הזו של כל כך הרבה מפלגות שעלו למגרש, לא מוכנות להתאחד וגם מביאות אג'נדות שלא בטוח ששייכות לגוש, זה מקשה על איחודים".

דוגמאות לדבריו מוצא אביבי בעמדותיו של גלעד ארדן המגדיר את עצמו כימין, אך מבהיר שמפלגתו לא תהיה האצבע ה-61 לגוש הימין. בעיניו המשמעות היא שמפלגתו של ארדן אינה יכולה להיות בסיס לאיחודים פוליטיים, "כי כל הרעיון של המפלגה הנוספת היה להיות האצבע ה-61 של הגוש ולהגדיל אותו". כך גם הוא מתייחס למפלגתו של עופר וינטר, שאין בה בהירות מוחלטת לגבי שיכותו לגוש הימין ועמדותיו.

"יכולים היו להיות איחודים מדהימים, היה מקום לעוד מפלגה, אבל הרעיון היה להביא אנשים שמסוגלים להביא קולות מהצד השני, שיש להם הערכה גם בציבור הימין וגם בציבור המרכז. התנאים לכך לא נוצרו", אומר אביבי.

על קבלת ההחלטה הוא מספר כי זו התקבלה מתוך שיח משותף של הנבחרת כולה שהתגבשה למפלגה החדשה. מלכתחילה סבר שאין להקים מפלגה ככזו שבה אדם אחד הוא המחליט והמכריע, אלא שנבחרת של אנשי עשייה איכותיים היא שתוביל את המהלך, ואכן הקבוצה כולה קיימה שיח, ו"ראינו שהתנאים לא בשלים, ושבסופו של דבר גם הימין בכללותו אומר שזה מסכן את הגוש ורוצים לרוץ עם המפלגות הקיימות ולא להקים מפלגות נוספות. הרגשנו מאוד שלמים עם ההחלטה הזו".

עוד שאלנו את תא"ל במיל' אביבי אם אופציית השיריון בליכוד עדיין קיימת עבורו, והוא משיב בחיוב, אך מדגיש כי מדובר בהחלטה שמונחת על שולחנו של ראש הממשלה והוא זה שיכריע. "כבר 6-7 שנים אני פועל בתחום הביטחוני, שינינו את פני המדינה בתפיסות הביטחוניות, והכול למען עם ישראל כי עם ישראל הוא שחשוב. חשוב לנצח את המלחמה ולהביא שגשוג אחרי המלחמה ואת המטרות הללו אנחנו באים לשרת".