בן גביר מקבל בברכה את טלי גוטליב ללא קרדיט

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך הערב (חמישי) את חברת הכנסת טלי גוטליב על הצטרפותה לרשימת מפלגתו לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

"ברוכה הבאה חברת הכנסת טלי גוטליב", אמר בן גביר. "טלי, את מצטרפת למשפחה של לוחמים - משפחת עוצמה יהודית".

בן גביר שיבח את פעילותה של גוטליב ואמר, "אנחנו יודעים וראינו שאת לוחמת אמיתית. לוחמת נגד העוולות. לוחמת למען הצדק. לוחמת נגד הדיפ-סטייט. לוחמת נגד זה שרדפו את ראש ממשלתינו היקר".

את דבריו חתם בן גביר בקבלת פנים לגוטליב, "טלי, אנחנו גאים בך. מחבקים אותך. שמחים שאת באה - ברוכה הבאה!".

מוקדם יותר הערב הודיע הליכוד כי הגיע להסכמה עם גוטליב, שלפיה היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת מסיעת הליכוד. לצד זאת נקבע כי עד הבחירות היא תמשיך להיות כפופה למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות.

ההסכמה הושגה לאחר שמוקדם יותר השבוע הציב בן גביר אולטימטום לבכירי הליכוד ודרש להשלים את הצעדים הפורמליים הנדרשים למעבר. הוא הבהיר כי הוא נערך לקביעת מיקומם של מועמדי עוצמה יהודית ברשימה וכי בהמשך יהיה קשה לבצע בה שינויים.

גוטליב עצמה הבהירה עוד קודם לכן כי תהיה מוכנה לבחון מעבר למסגרת פוליטית אחרת אם תקבל הצעה שתשקף, מבחינתה, את מעמדה ואת כוחה הפוליטי.

"נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה ברשת X, והוסיפה כי תשקול ברצינות הצעה שתאפשר לה להתמודד על תפקיד שר משמעותי בשם בוחריה.