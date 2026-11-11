ח"כ טלי גוטליב מפלגת עוצמה יהודית

ח"כ טלי גוטליב מעוצמה יהודית תקפה בעמדת ערוץ 7 בכנסת את סרטוני האחדות שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקראה לו להפסיק לחזר אחר יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

גוטליב טענה כי הקריאות הפומביות של נתניהו להקמת ממשלת אחדות אינן צפויות לשכנע את איזנקוט להצטרף לממשלה בראשותו. "אדוני ראש הממשלה, אל תתחנן", אמרה.

כשנשאלה במפורש על הסרטונים, השיבה גוטליב כי בעיניה מדובר ב"סרטונים מתחננים כשאף אחד לא רוצה אותך".

לדבריה, גם אם הקמת ממשלת אחדות נדרשת בנסיבות הנוכחיות, איזנקוט לא יסכים לכהן תחת נתניהו, והיא מעריכה שגם נתניהו לא יסכים לכהן תחת איזנקוט.

בהמשך הפנתה גוטליב ביקורת כלפי קמפיין הבחירות של הליכוד, ובפרט כלפי ההבטחה להקים ממשלה לאומית רחבה.

לטענתה, המסר היה שגוי משום שהציג בפני מצביעי הימין את מפלגותיהם של איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן כשותפות קואליציוניות אפשריות.

גוטליב סברה כי הליכוד היה צריך להדגיש במהלך הקמפיין את ההבדלים בינו לבין אותן מפלגות, ובכך לעודד את מצביעי הימין לצאת ולהצביע.

בהמשך הריאיון התייחסה גוטליב לחשדות לאי-סדרים בבחירות והודיעה כי מפלגת עוצמה יהודית מתכוונת להגיש ערעור על התוצאות. לדבריה, המפלגה תדרוש לקיים בחירות חוזרות, או לכל הפחות לבטל את תוצאות ההצבעה בקלפיות שבהן יוכחו זיופים.

גוטליב טענה כי הוגשו תלונות הנוגעות להצבעה כפולה ולתשלום כספים תמורת הצבעה, וקראה להציב מצלמות בכל הקלפיות כדי למנוע אי-סדרים בעתיד.

בהמשך מתחה ביקורת על החלטת בג"ץ לאפשר למפלגת רע"ם להתמודד בבחירות, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותה.

לקראת סיום הריאיון הסבירה גוטליב כי בשל הרכב הכנסת החדשה והשתתפותן של המפלגות הערביות, בחרה שלא להזמין את בני משפחתה לטקס ההשבעה. "זה לא יום חג בעיניי. אני באתי ליום עבודה", סיכמה.