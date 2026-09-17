עימות חריף התפתח בשידור ברדיו 103FM בין המגישה סיון כהן לח"כ טלי גוטליב, לאחר שגוטליב העלתה טענות בנוגע להתנהלות שקדמה למתקפת שבעה באוקטובר. העימות הסלים עד שכהן החליטה להוריד את חברת הכנסת מהקו.

גוטליב טענה במהלך הריאיון כי בשבעה באוקטובר "הייתה כאן הפיכה ומרד וצפצוף על ראש הממשלה והממשלה שעד שש עשרים ותשע בבוקר לא הודיעו לו על הסימנים המעידים למלחמה. זו עובדה מוגמרת בתחקירים".

כהן קטעה את דבריה, בטענה שאינם משיבים לשאלתה, ואמרה: "אני יכולה לשאול שאלה שתעני עליה, ולא תנהלי פה איזה מונולוג הזוי. אפשר לנהל ראיון כמו שצריך? את ממש לא עונה. את רק נואמת כאן כבר חמש דקות. למה את עושה את זה?"

גוטליב המשיכה לדבר, וכהן הגיבה: "את רוצה לשמוע למה אני מתרגזת? תני לי להשלים משפט. אני מדברת איתך על אישה, בכירה בשב"כ, שאיבדה את הבת שלה, ששחטו אותה בשבעה באוקטובר, שעברה זוועות, ואת ממשיכה עם זה. אין לך דם בגוף? איפה את? את יכולה להיות אנושית מעבר לסיסמאות?"

כהן המשיכה: "מה קורה לכם? די, יש פה אנשים. די עם זה כבר. תפסיקי עם הניתוק. את מנותקת ואת הזויה, וזה הזוי שאת מספר שתיים במפלגה שהולכת לקבל שמונה ואולי עשרה מנדטים. את ממשיכה להדהד קונספירציות".

גוטליב השיבה למגישה: "את תאפשרי לי, כי זה לא הבית הפרטי שלך, לענות תשובה ותדברי אליי בכבוד הראוי".

כהן לא חזרה בה והוסיפה: "יש מעט מאוד דברים שיכולים להוציא אותי משלוותי. לפגוע באנשים שהופקרו בשבעה באוקטובר, ושילמו את המחיר הכבד ביותר, ואת יושבת כאן, וזה לא מעניין אותך בכלל. תתביישי".

בשלב זה החליטה כהן לסיים את הריאיון ולהוריד את גוטליב מהקו. לאחר מכן אמרה: "סיימנו. די. יש גבול. יש גבול. אנשים כאן שילמו את המחיר הכבד ביותר. הניתוק הזה של הפוליטיקאים שיושבים וממשיכים, ולא מעניין אותה כלום. היא ממשיכה להדהד קונספירציות הזויות, שאפילו ראש הממשלה חזר ואמר והכחיש אותם. אבל היא בשלה, מה אכפת לה לטלי גוטליב? בושה וחרפה".