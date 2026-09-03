בג"ץ הורה לעכב בשלב זה את יישומם של חלק מהסעיפים בחוק החדש המסדיר את פעילות המחלקה לחקירות שוטרים.

ההחלטה התקבלה בדעת רוב של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטת דפנה ברק-ארז, מול דעת המיעוט של המשנה לנשיא נעם סולברג.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירות שהוגשו נגד החוק, שאושר בכנסת לפני כחודשיים וחצי. העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה תמכו במתן צו ביניים, בעוד הכנסת ושר המשפטים יריב לוין התנגדו לעיכוב כניסת הסעיפים לתוקף והדגישו את מעמדה של חקיקת הכנסת.

"לאחר שנתנו דעתנו הן לעמדת העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה, התומכים במתן צו ביניים בשל ההשלכות המיידיות על פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים ובשל תקופת הבחירות, והן לעמדת הכנסת ושר המשפטים, המתנגדים לכך תוך הדגשת מעמדה של חקיקת הכנסת - ניתן בזאת צו ביניים המעכב בשלב את יישום הסעיפים", כתבו שופטי הרוב.

החוק התקבל בכנסת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ונמנה עם החוקים שעוררו מחלוקת במסגרת השינויים במערכת המשפט.

במערכת המשפטית הועלו נגדו טענות שלפיהן השינויים עלולים להגביר את הפוליטיזציה במשטרה ולהשפיע על עצמאותם של שוטרים, בין היתר בעת טיפול בחקירות שחיתות של בכירים.

אחד השינויים המרכזיים בחוק הוא הקמתה מחדש של מח"ש במשרד המשפטים כגוף נפרד מהפרקליטות. על פי החוק, המחלקה תהיה כפופה מבחינה מנהלית ותקציבית לשר המשפטים, וכל עובדיה יהיו אזרחים ויקבלו גישה למערכות המודיעין וניהול התיקים של המשטרה בהתאם לכללים שיקבע המפכ"ל בהסכמת מנהל מח"ש.

החוק מבקש גם להעביר למנהל מח"ש סמכויות פליליות שונות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליט המדינה, ובהן סמכויות הנוגעות לעיכוב הליכים נגד שוטרים. לצד זאת, נקבע כי מח"ש תמשיך להיות כפופה להנחיות הכלליות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

שינוי נוסף נוגע לחקירת אנשי שב"כ. החוק קובע כי חקירות בעניינם יועברו למח"ש באישור היועץ המשפטי לממשלה וראש מח"ש, ובמקרה של מחלוקת ביניהם יכריע הממונה על מנגנון התיאום לחקירת שוטרים.

לוין הגיב: "החלטת בג"ץ היא הוכחה לתסכול שחשים קומץ שופטי בג"ץ, המנסים להיאחז בקרנות המזבח. לאחר שאיבדו את שליטתם בוועדה לבחירת שופטים ועל נציב התלונות על השופטים, מנסים שופטי המיעוט הפוליטי בעליון להגן על המוסד הכושל של מח"ש, בשיטת חבר מגן על חבר".

הוא הוסיף: "הבחירות הן על ההחלטה מי ימנה עשרה שופטי עליון בקדנציה הבאה, וישים סוף לשלטון קומץ שופטי השמאל בחיינו: אני כשר המשפטים בממשלה לאומית בראשות בנימין נתניהו, או שר משפטים בממשלת השמאל של גדי איזנקוט ויאיר גולן".