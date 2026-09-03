ארבעה יישובים בשומרון ובגוש עציון השלימו היום (חמישי) שלב מרכזי בהסדרתם עם קבלת סמלי יישוב ממשרד הפנים.

בין הארבעה נמצאת העיר החדשה שירה, המתוכננת לקום ממזרח לראש העין ולכלול עשרות אלפי יחידות דיור.

לצד שירה קיבלו סמלי יישוב גם הר בזק שבשומרון, ופני קדם וקרן יער שבגוש עציון. המהלך מגיע לאחר שאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חתם על תחומי השיפוט של היישובים, בתום עבודת מטה של המינהל האזרחי ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

שירה, שכונתה בעבר "ראש העין מזרח", הוכרזה כיישוב חדש בקבינט המדיני-ביטחוני בדצמבר 2025. על פי התכנון, היא תשתרע על כ-9,500 דונם בסמוך לכביש 5 ותכלול עשרות אלפי יחידות דיור.

גם הר בזק הוכרז כיישוב חדש בקבינט בדצמבר 2025, וכעת קבלת סמל היישוב משלימה את הליך הסדרתו. היישוב ממוקם בנקודה גבוהה, והוא מתוכנן להיות חלק משרשרת היישובים הר בזק, גודר וטמון.

בגוש עציון הושלם הליך ההסדרה של פני קדם, שהוקם לפני 26 שנים ונמנה עד כה עם יישובי ההתיישבות הצעירה. קבלת הסמל תאפשר לו לפעול כיישוב עצמאי ולהרחיב את תהליכי הפיתוח והצמיחה שלו.

היישוב הרביעי הוא קרן יער, המכונה גם יער אל קרן, שהוכרז אף הוא בדצמבר 2025. היישוב נמצא מעל כביש 60 ונועד, על פי התוכניות שהוצגו, לחזק את הרצף ההתיישבותי בין גוש עציון לקריית ארבע.

קבלת סמל יישוב מאפשרת הכרה של היישוב בכלל משרדי הממשלה ופתיחת שירותים ותשתיות הנגזרים מכך. בין היתר, מדובר באפשרות לקבל תקן לרבש"ץ, שירותי דואר וחיבור ישיר למים באמצעות חברת מקורות.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמר כי ארבעת הסמלים החדשים מצטרפים ל-39 שניתנו בתקופה האחרונה. "תוך פחות משנה ב"ה הצלחנו להביא 43 סמלי יישוב במסגרת הקמת הישובים החדשים והסדרת ההתיישבות הצעירה. מדובר בהישג עצום ופרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך", אמר.

סמוטריץ' התייחס במיוחד לעיר שירה, "העיר החדשה שירה, שתכלול בע"ה עשרות אלפי יחידות דיור ותחלוש על כ-9,500 דונם, תשמור ממזרח על ראש העין ופתח תקוה ותיתן מענה לעשרות אלפי זוגות צעירים ומשפחות".

הוא הוסיף כי מדיניותו היא להמשיך בהרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון והודה למשרד הפנים, לפיקוד המרכז, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על קידום המהלכים.