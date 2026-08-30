The Qusra "Siege" Propaganda Exposed

בעוד כלי תקשורת בעולם מציגים את האירועים סביב הכפר קוסרה שבשומרון כהוכחה נוספת ל"אלימות מתנחלים" ול"מצור" על בתי פלסטינים, איש ההסברה ותושב השומרון עזרי טובי מבקש להציג תמונה שונה לחלוטין.

בסרטון הסברה בשפה האנגלית המיועד לצופים מחוץ לישראל, התייצב טובי על גבעה הסמוכה לכפר על מנת להפריך את הטענות שהפכו לנרטיב בעולם.

"מאחוריי נמצאים אותם 'מתנחלים טרוריסטים' שעליהם קראתם בתקשורת", הוא אומר בפתח דבריו. "אבל אני עומד להראות לכם סיפור שונה לחלוטין".

לדבריו, האחיזה היהודית בנקודה אינה נשענת רק על קשר היסטורי ואידיאולוגיה, אלא מהווה מענה לצורך ביטחוני חיוני. "זו מולדתנו ההיסטורית", הוא אומר. "אבל לא פחות חשוב מכך - למקום הזה יש חשיבות אסטרטגית לביטחונם של אלפי ישראלים".

טובי מותח קו ישיר בין המצב הביטחוני בשומרון לאירועי 7 באוקטובר, ומציין כי מועצת הכפר קוסרה הביעה תמיכה פומבית במתקפת חמאס. יום בלבד לאחר הטבח, פרסמה המועצה הודעה על שביתה כללית "לזכר נשמות השהידים הגיבורים ברצועת עזה" - נתון שלדבריו מבהיר את גודל הסכנה.

"מהניסיון שלנו", הוא מדגיש, "יש לנו כל הסיבות להאמין שאם תהיה להם ההזדמנות, הם יעשו לשכניהם היהודים בדיוק את מה שנעשה ביישובי העוטף".

בהמשך מבהיר טובי כי העימות סביב הגבעה נובע ממיקומה הטופוגרפי האסטרטגי, בהיותה אחת הנקודות הגבוהות באזור, הצופה על יישובים ישראליים רבים. "מי ששולט בגבעה הזאת שולט על כל המרחב. ההתרחבות הערבית באזור אינה אקראית. זו אסטרטגיה מתוכננת היטב להשתלטות על הקרקע, הנתמכת במימון ובגיבוי פוליטי של מדינות ערב ושל מדינות באירופה".

לדבריו, הגעת קבוצת צעירים יהודים למקום, נועדה למנוע את תפיסת השטח. "אחרי שהונף כאן דגל ישראל, העולם כולו התהפך נגדם", הוא טוען. "מאותו רגע החלו פגיעות בעדרים, הנחת מטעני חבלה וניסיונות לינץ' נגד צעירים יהודים".

התייחסות מרכזית בדבריו מוקדשת לטענות הרווחות בדבר "מצור" שהטילו מתיישבים על הבתים הסמוכים לקוסרה.

"התקשורת מדברת שוב ושוב על מצור יהודי", הוא מציין. "אבל איפה בדיוק המצור? אלה שני הבתים שעליהם כולם מדברים. איפה התמונות שמראות מצור? איפה התיעוד? הצגת קבוצת יהודים באזור של עימות אינה הופכת את זה למצור".

את דבריו חותם טובי בקביעה כי האירועים בקוסרה אינם עומדים בפני עצמם, אלא מהווים חלק מקמפיין בינלאומי רחב.

"זה עוד קמפיין תעמולה אחד מתוך רבים", הוא מסכם. "פעם אלה סיפורי הרעבת עזה, פעם האשמות ברצח תינוקות, פעם רצח עם, ועכשיו 'אלימות מתנחלים'. אל תתבלבלו - זו אינה מערכה נגד המתיישבים בלבד. זו תעמולה שמכוונת נגד מדינת ישראל ונגד יהודים בכל העולם".