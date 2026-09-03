חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב חושף הערב (חמישי) מהלך פוליטי שהתנהל עד כה הרחק מאור הזרקורים: ניסיון להקים מסגרת מפלגתית דתית-לאומית חדשה ברוח הבית היהודי והמפד"ל.

יוגב, שכיהן בעבר כחבר הכנסת מטעם הבית היהודי, עדכן כי המהלך לא הבשיל להקמת מפלגה, אך לדבריו השיחות על השתלבות וייצוג פוליטי עדיין נמשכות.

בהודעה שעליה חתומים לצד יוגב גם זבולון כלפה, דובי שפלר -ראש המועצה המקומית אפרת, שוקי זוהר, נעמי דיסקין, קותי תנעמי, שפרה אגמי-זיני וצביקה רוזנבלט, נכתב כי הקבוצה פעלה באופן ממשי לרישום מפלגה חדשה.

לדבריהם, הם אף הצליחו למלא את התנאים הנדרשים להגשה, אך לאחר בחינת היתרונות והחסרונות התקבלה החלטה שלא להשלים את הרישום.

יוגב הסביר כי מצד אחד, ללא מפלגה רשומה קשה לזכות להתייחסות במערכת הפוליטית, אך מנגד לא עמדו לרשות הקבוצה המשאבים הנדרשים להתמודדות עצמאית. לדבריו, היה חשש כי הקמת מפלגה נוספת תוצג כפיצול של המחנה היהודי-לאומי ובסופו של דבר תגרום יותר נזק מתועלת.

במקביל לניסיון להקים מסגרת עצמאית, קיימו יוגב ושותפיו פגישות בניסיון להשתלב במפלגה קיימת. לדבריו, השיחות נערכו בעיקר עם ראשי ונציגי הציונות הדתית ומפלגתו של עופר וינטר, וכן עם רבנים ואישי ציבור.

אלא שגם המסלול הזה טרם הבשיל. יוגב כתב כי עד כה לא הצליחו הצדדים "לייצר חיבור אידיאולוגי ומעשי כנה" שיביא לשיתוף פעולה, וטען כי על בסיס היכרותם עם השטח וסקרים שערכו, חיבור למפלגה בעלת חפיפה אידיאולוגית חלקית היה עשוי לחזק אותה בכמנדט וחצי.

לדבריו, הקבוצה קיבלה גם מספר הצעות להשתלב במפלגות נוספות, אך דחתה אותן בשל היעדר חפיפה אידיאולוגית מספקת. במקביל, הניסיון לגייס משאבים להקמת מפלגה עצמאית לא הצליח להגיע להיקף שנדרש לצורך הקמת המערך ופעילות יחסי הציבור.

למרות זאת, יוגב ושותפיו מבהירים כי הרעיון הפוליטי עצמו לא ירד מהפרק. הם מבקשים להשיב למערכת הפוליטית "מפלגה יהודית-לאומית ברוח הבית היהודי מיסוד המפד"ל", שתעמיד במרכז את החיבור בין עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל.

לדבריהם, ציבור הבוחרים שהצביע בעבר לבית היהודי התפזר בין מפלגות שונות, והם מטילים ספק ביכולתן לייצג את התפיסה ואת צורכי הציבור שאותו הם מבקשים לייצג. לצד ההחלטה שלא להקים בשלב זה מפלגה עצמאית, הם מדגישים כי האפשרות להשתלב במסגרת אחרת עדיין נבחנת.

"עדיין מנהלים שיחות, לשותפות וייצוג, בע"ה לטוב", כתב יוגב.