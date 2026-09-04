חבר הכנסת וליד טאהא מרע"ם יוצא נגד הביקורת החריפה ברשימה המשולשת - חד"ש, בל"ד ותע"ל - בעקבות צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"ם לקראת הבחירות.

לטענת טאהא, במקום לעסוק בזהותו הפוליטית של סגלוביץ', על המפלגות הערביות להתמקד בשאלה כיצד הן מתכוונות להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית.

טאהא הסביר כי צירופו של סגלוביץ' נועד להציב את המאבק בפשיעה בראש סדר העדיפויות, על רקע פעילותו בתחום בתקופת ממשלת בנט-לפיד. הוא האשים את הרשימה המשולשת בניהול שיח של "נידוי, השמצה והאשמה בבגידה וחלוקת תעודות לאומיות".

לדבריו, מבקרי המהלך צריכים להציג לציבור תוכניות מעשיות לאיסוף הנשק, למאבק בפשיעה ולמניעת גביית דמי חסות. טאהא אף קרא להם להבהיר האם יסרבו לשתף פעולה עם סגלוביץ' אם יופקד בעתיד פעם נוספת על הטיפול בתחום.

במקביל ביקש טאהא להבהיר כי הצטרפותו של סגלוביץ' לרשימה לא שינתה את עמדותיו שלו. לדבריו, הוא נותר פעיל בתנועה האסלאמית וחבר רע"ם, תומך בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים ובליבה מסגד אל-אקצא, ונאמן לזהותו האנושית, האסלאמית, הערבית והלאומית.

טאהא ציין כי בהתאם לחוקת המפלגה זו צפויה להיות הקדנציה האחרונה שלו, וכי הוא ישובץ במקום השלישי ברשימת רע"ם. לצד המחלוקת בין המפלגות, הוא הפנה את האחריות גם לציבור הערבי וקרא להשתתפות רחבה בבחירות.

"האחריות לשינוי המציאות אינה מוטלת על המפלגות בלבד", כתב. לדבריו, "על כל אזרח ערבי מוטלת האחריות האזרחית, המוסרית, הפוליטית והקהילתית לממש את תפקידו בסיום תקופת הדמים הזו כלפי עמנו - והקטסטרופלית כלפי כולנו".

טאהא תקף בחריפות גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת ממשלתו, וקבע כי ההצבעה במטרה למנוע מנתניהו וממי שכינה "כנופייתו העבריינית" להרכיב את הממשלה הבאה היא "אחריות לאומית, דתית, אזרחית, מוסרית ופוליטית".

הוא הזהיר כי אם הממשלה הנוכחית לא תוחלף בממשלה שלדבריו ניתן יהיה לנהל עמה שיח ולהשפיע עליה, יהיו לכך השלכות קשות על החברה הערבית.