יותר מ-50 אלף השתתפו בסליחות בכותל הקרן למורשת הכותל המערבי

למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי.

במעמד השתתפו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, שרים ואישי ציבור, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מר מרדכי (סולי) אליאב, שורד השבי בר קופרשטיין וקהל רבבות.

מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת הכותל המערבי.

במהלך המעמד נשא הרב רבינוביץ, יחד עם קהל הרבבות, תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, וכן לאחדות ולביטחון ישראל.

בשל עומס הקהל חסר התקדים שהגיע הלילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, ובזכות פעילותו של ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ובשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל המערבי, הוקדמה העברת המעמד בשידור חי על חומות העיר העתיקה ובשער יפו, לטובת אלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה והשתתפו בתפילה מהכניסות לעיר העתיקה.

מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים.