ירי זוהה הלילה (שישי) לעבר כוחות צה"ל הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה.

מדובר צה"ל נמסר כי לא היו נפגעים בקרב כוחותינו וכי צה"ל תקף במרחב.

"מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. צה"ל רואה בחומרה את ניסיונותיהם של ארגוני הטרור ברצועת עזה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

מוקדם יותר השבוע, במבצע משותף של צה"ל והשב"כ, נעצר ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה.

לפי מידע ביטחוני, הבכיר שנעצר עסק בתקופה האחרונה בחיזוק מעמדו ושליטתו של ארגון הטרור בחלקה הצפוני של הרצועה, לצד תכנון והוצאה לפועל של מתווי פגיעה בלוחמי צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב. לאחר מעצרו הועבר המחבל להמשך חקירה ביטחונית בשטח ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר ביום רביעי במוצב צבאי הממוקם סמוך לקו הצהוב. אל הסיור התלוו הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת "הבזק" (99), תת-אלוף אלעד צורי.

במהלך השהות במקום קיבל ראש הממשלה סקירות מקיפות מהמפקדים בשטח. הסקירות התמקדו בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל בגזרת הקו הצהוב, במשימות השוטפות המוטלות על הכוחות ובמאמצים המתמשכים לנטרול סיכונים ולהגנה על חיי הלוחמים ועל יישובי הסביבה.

"אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים: את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף: "אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו - פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה".