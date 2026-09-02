בכיר השב"כ לשעבר יוסי אמרוסי, חוקר במכון משגב לביטחון לאומי, מתייחס למבצע המשולב של שב"כ וצה"ל בלב רצועת עזה, שבו נלכד מי שמוגדר "ראש השב"כ של חמאס". לדבריו, ההחלטה להביא אותו לחקירה ולא לחסלו מלמדת על חשיבות המידע שהוא עשוי להחזיק.

"בחודשים האחרונים צה"ל ושב"כ פועלים ברצועת עזה בצורה מאוד אינטנסיבית", אומר אמרוסי בשיחה עם ערוץ 7 ומעיר כי לא תמיד הציבור מודע לדברים, מאחר ו"לפעמים איראן לוקחת את תשומת הלב, אבל בכל יום ובכל לילה צה"ל והשב"כ פועלים בתוך השטח הפלשתיני העזתי, עוצרים אנשים, מתחקרים מחבלים ומסכלים מחבלים, ולדבר הזה יש השפעה. הרי אפשר היה לחסל אותו, אבל החליטו להביא אותו לחקירה, ככל הנראה בגלל המידע שהוא אוצר בתוכו".

לדבריו, "המעמד שלו גבוה באופן יחסי, כמי שמשמש בראש ביטחון הפנים של החמאס, תפקידו לגלות מרגלים ומשתפי פעולה, לעצור ולכלוא או להרוג אותם. הוא עוסק כמעט בכל דבר, ולכן חשוב היה להביא אותו בחיים, לחקור אותו ודרך החקירה להגיע למידע אסטרטגי לגבי הכיוונים שאליהם הולך חמאס, העמדה שלהם בנושא פירוק הנשק וגם כדי לקבל מידע טקטי על מיקומי מחסני האמל"ח, פעילים, בורות שיגור, פירי מנהרות ועוד. ברשותו של האדם הזה כל המידע".

לשאלתנו אם אדם שכזה, בעיקר לנוכח היכרותו עם שיטות החקירה האכזריות של חמאס, הוא מטבע הדברים אדם שיכול לעמוד בלחצים, משיב יוסי אמרוסי ומציין כי לעיתים דווקא השיטות הישראליות של שכנוע ותחכום הן אלה שמועילות. לעיתים, אומר אמרוסי כמי שמאחוריו שנים רבות של חקירות, דווקא פעיל זוטר מתגלה ככזה שמחזיק בעקשנותו, ודווקא בכירים יותר מתבררים כקלים יותר לפיצוח.

עוד הוא מציין ומדגיש כי כיום כמעט ולא נותרו בכירים אמיתיים בחמאס עזה. "שנים ארוכות עבדתי מול רצועת עזה, אני מכיר טוב מאוד את האנשים ברצועה ואני מתקשה לאתר היום בכירים ברצועה. רובם המוחלט סוכל על ידי צה"ל והשב"כ. כל מי שנחשב בכיר היום היה לא מזמן בינוני, כי כל מי שמעליו סוכל".

על משמעות לכידתו של הבכיר אתמול בעיני אנשי החמאס עצמם, הוא אומר כי "הם חוששים לחייהם ויודעים שניתן להגיע אליהם בכל יום. זה חשוב כי ככל שהם מסתתרים ובורחים הם מתקשים להוציא פעילות נגדנו".

"שב"כ וצה"ל חייבים להמשיך באותה דרך של החודשים האחרונים ולסכל כל חמוש. כל חמוש מסתובב עם נשק כדי לפגוע בנו וצריך לסכל אותו", אומר אמרוסי, ואנחנו מציינים בפניו כי בפועל אנחנו רואים כיצד חמושים מתהלכים ברחובות עזה באין מפריע, בגלוי ולאור יום. "אני מיצר על כך", הוא אומר.

"צריך לפגוע בכל פעיל נושא נשק, בכך נשיג שתי מטרות, גם הפגיעה במחבלים וגם פגיעה במשילות, כי כשלא יהיה נשק לחמאס ברחוב אולי המציאות מבחינת האוכלוסיה תהיה אחרת. צה"ל חייב לנקוט בצעדים הללו".

עוד שאלנו אם העובדה שצה"ל פעל באירוע זה, וכנראה בעוד אירועים נוספים, מעבר לקו הצהוב, צפויה לגרור אחריה ביקורת בינלאומית.

להערכתו התשובה היא שלילית משום ש"לא בטוח שעזה מעניינת את העולם. העולם מתעניין עכשיו בנפט מאיראן. זו ההזדמנות בשבילנו להגיע למציאות של נוכחות בעזה כמו ביהודה ושומרון, כך שנוכל לעצור כל מי שנרצה. ברור שבעזה זה מסוכן יותר כי שם האויב חמוש ומסוכן יותר, אבל הנה הוכחנו שאפשר לעשות את זה ובלי לסכן חיילי צה"ל".

עוד הוסיף כי "אם צריך לחסל מהאוויר, לעשות זאת, אבל אם רוצים להביא מישהו כדי לחקור אותו, השב"כ יודע להשיג את המודיעין, לעקוב אחריו לאורך זמן ולבנות פעולה שתביא למטרה".