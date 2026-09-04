ראשי הישיבות הגבוהות הציוניות מצטרפים לצעדי המחאה של ראשי ישיבות ההסדר, ומביעים תמיכה מלאה בלוחמים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שספגו עונש מאסר בתקרית במהלכה סירבו לעלות לנמ"ר בו שהתה פרמדיקית.

הפרשה נידונה אמש בדיון חרום מיוחד של ראשי הישיבות הגבוהות, ובסיומו שיגרו הרבנים מכתב נוקב שבו קבעו כי ענישת חיילים בגלל שמירת הלכה ורק בגלל ששאלו את רבותיהם - מהווה טעות קשה, חרפה וכתם מוסרי על הצבא וראשיו.

על פי עמדת רבני האיגוד, ניתן היה להביא לפתרון הסוגייה ללא נקיטת צעדי ענישה. הרבנים מבהירים כי שליחת חיילים לכלא הצבאי בגלל בירור הלכתי מהווה ביזוי של היהדות ומסורת ישראל, וגורמת לסערה רבתי.

במכתבם מדגישים הרבנים כי המהלך פוגע קשות במוטיבציה, ברוח הלחימה ובנכונות להתנדב שמייחדת את ציבור הציונות הדתית, תוך רמיזה לאפשרות של השלכות עתידיות ארוכות טווח.

הרבנים מציינים כי בניגוד לעמדה שהציגו בצה"ל, "אין מדובר בבעיית משמעת, אלא בעמידה של החיילים על זכויותיהם ואורח חייהם היהודי, במצוות יסוד של קדושת המחנה, אבן הראשה של המוטיבציה לצאת לעזרת ה' בגיבורים במצוות המלחמה".

מנסחי המכתב מדגישים כי לא מדובר באירוע של סרבנות, אלא דווקא בהקפדה על נהלי הצבא אל מול הפרה של פקודת השירות המשותף על ידי הדרג הפיקודי. הרבנים חותמים וקובעים כי "הענישה הלא מידתית הינה פגיעה ברוח ההתנדבות והלחימה ובכל אדם שמסורת ישראל וערכי ההלכה יקרים לליבו".

11 מתוך 16 חיילי ההסדר מגדוד "רותם" בחטיבת בגבעתי שנשלחו למאסר בעקבות התקרית משתחררים הבוקר (שישי) מהכלא הצבאי לאחר שסיימו לרצות עונש לש חמישה ימי מחבוש. חמישה חיילים ימשיכו לרצות עונש של 5 ימי מאסר נוספים.

כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7, אתמול פנו הורי לוחמי מחלקת ההסדר בגדוד רותם לרמטכ"ל, אייל זמיר, ודרשו את התערבותו בפרשה שהסתיימה בשליחת לוחמים למחבוש.

במכתב שכותרתו "משבר אמון וכשל פיקודי בגדוד רותם: קריאה לפגישת חירום", הם דורשים גם להיפגש עמו בדחיפות ומצהירים, "בגדוד רותם, נכון לעכשיו, אין אמון".

ההורים פותחים בתיאור שירותם של בניהם ומבקשים לדחות את האופן שבו, לטענתם, הוצגו בתקשורת. לדבריהם, מדובר בחיילים מצטיינים שהגיעו למקום הראשון בבוחן יחידות ההכשרה של כלל חטיבות צה"ל, לחמו בלבנון ובעזה ובטבילת האש הראשונה שלהם נפצעו שמונה לוחמים, שלושה מהם באורח אנוש.

אלא שלדברי ההורים, הסוגיה המרכזית אינה המחלוקת סביב כניסת הפרמדיקית לנגמ"ש, אלא משבר אמון עמוק יותר בין הלוחמים לפיקוד.

"כל מי ששירת בתפקידי לחימה יודע שאמון הוא חוליה קריטית: החייל נותן אמון במפקדיו - והם בו. שבירת האמון חותרת תחת היכולת הצבאית הבסיסית לתת פקודה ולמלא אותה", כתבו.

לטענתם, המשבר החל עוד לפני פרשת הפרמדיקית, באימון שנערך בשבת, 8 באוגוסט, ושאותו הגדירו כאירוע שבו נכפה על החיילים לחלל שבת תוך שנאמר להם כי האימון אושר בידי הרבנות החטיבתית.

השבוע אישר צה"ל כי לא הייתה סיבה מבצעית לקיים את האימון במהלך השבת וכי הוא לא הובא לידיעת רב החטיבה.

ההורים טוענים כי האירוע הקודם השפיע ישירות על האופן שבו קיבלו הלוחמים בהמשך את ההנחיה לעלות לנגמ"ש עם הפרמדיקית. "כשאותו דפוס חזר על עצמו, והחיילים נקראו לחרוג מפקודות השירות המשותף בטענה שהכול מאושר ע"י הרבנות, אין להתפלא על כך שהם התקשו לתת אמון בדברים", כתבו.

במכתב יוצאים ההורים בחריפות גם נגד העונשים שהוטלו על הלוחמים, ומגדירים את מדיניות הענישה "שערוריה". לטענתם, במקום שהמערכת תיקח אחריות על הכשל הפיקודי ותפעל לשיקום האמון, היא בחרה "בענישה קולקטיבית בכל חומר הדין - עונשי כליאה ומניעת חופשה מתמשכת".

עוד טענו ההורים כי היו לוחמים שנענשו על עצם הבעת עמדה, אף שלא נכחו באירוע, וכי חוקיות המהלך מוטלת בספק. לדבריהם, הפרשה עלולה להשפיע גם הרבה מעבר למחלקה עצמה, בשעה שאלפי תלמידי ישיבות ושומרי תורה בוחנים את יכולתם לשרת בצה"ל תוך שמירה על אמונתם.

"לאירוע שאנו נמצאים בעיצומו יש פוטנציאל נזק עצום לצה"ל - הצבא של כולנו", הזהירו. הם הוסיפו, "לא תיתכן מציאות שבה לוחמים נכלאים בשל מאבקם הצודק כנגד דריסת פקודת השירות המשותף והמעילה באמונם בנושאים הנוגעים בציפור נפשם".

בסיום המכתב מעבירים ההורים את מוקד האחריות ישירות ללשכת הרמטכ"ל. "לאחר שהפיקוד הישיר כשל לכל אורך הדרך, ואינו נהנה עוד מאמוננו, אנו פונים אליך, המפקד, ומעבירים אליך את נטל האמון ואת הזכות לשאת בו", כתבו. "אנו נותנים אמון מלא שתשמע את קולנו, תיכנס לאירוע ותעשה צדק במקום שבו נעשה לבנינו עוול".