ישיבת בית שאן מחזקת את הלוחמים שנכלאו צילום: באדיבות המצלם

ישיבת ההסדר בית שאן התייחסה לאירוע שבו מעורבים תלמידי הישיבה המשרתים כלוחמים בחטיבת גבעתי, ושזכה בימים האחרונים לחשיפה ציבורית ותקשורתית.

בהודעה לבוגרים, להורים ולידידי הישיבה הבהירה הישיבה, "הישיבה עומדת מאחורי תלמידיה, מחזקת אותם, מלווה מקרוב, עמדה ועומדת על כך שלא יענשו כלל".

בישיבה הדגישו את היכרותם עם התלמידים ועם מחויבותם לשירות ולשמירת ההלכה, "אנו מכירים היטב את מסירותם הגדולה לשירות הצבאי, את הנכונות שלהם לשאת בעול ולהילחם למען עם ישראל, ובאותה מידה גם את המחויבות העמוקה שלהם לתורה, להלכה ולדרך שעליה התחנכו". לדבריהם, בליל האירוע עצמו היו התלמידים בקשר עם ראש הישיבה והתייעצו עמו כיצד לנהוג.

בישיבה ציינו כי ההתייעצות התקיימה "על רקע חוסר זמינות של רב החטיבה באותן שעות, וכן על רקע משבר אמון שנוצר בעקבות מקרים קודמים הנוגעים להתנהלות בנושאים הלכתיים". עוד מסרו כי מאז אותו לילה הישיבה פועלת ברציפות למען התלמידים במישור הצבאי, הציבורי, הפוליטי ובערוצים נוספים.

בהודעה נאמר כי הישיבה "נמצאת בקשר עם הגורמים הרלוונטיים כדי לדאוג להם, ללוות אותם ולפעול לכך שהאירוע יטופל בצורה ראויה והוגנת". לצד הטיפול במקרה, בישיבה הבהירו כי הם רואים בו גם עניין חינוכי ועקרוני.

"אנו שולחים את תלמידינו לשירות משמעותי מתוך אמונה עמוקה בחשיבות ההגנה על עם ישראל ומתוך שותפות מלאה במשימות הלאומיות של מדינת ישראל", נכתב בהודעה. בישיבה הוסיפו, "לצד זאת, אנו מחנכים אותם כי גם בתוך השירות הצבאי יש להמשיך לעמוד בגאון על שמירת התורה והמצוות".

בהמשך הדגישה הישיבה, "שירות צבאי משמעותי ושמירת הלכה אינם שני עולמות נפרדים אלא ערכים שמתחברים ומשבחים זה את זה". עוד נכתב, "זו הדרך שאנו מבקשים לגדל בה את תלמידינו - מסירות לעם ישראל מתוך נאמנות מלאה לתורה".

בישיבה התייחסו גם למקומה של שמירת ההלכה במסגרת הצבאית, "דווקא בתקופה הזאת חשוב לחזק את ההקפדה על ההלכה בצה"ל, את שמירת קדושת המחנה ואת האפשרות של חיילים שומרי מצוות לבצע את משימותיהם במסירות מבלי להידרש לוותר על עקרונות יסוד באורח חייהם". הישיבה ביקשה לחזק את תלמידיה "על האחריות, הרצינות והמחויבות שבהן הם נושאים את שירותם, ועל כך שגם בשעת קושי הם מבקשים לפעול מתוך בירור והתייעצות תורנית".

"אנו ממשיכים ללוות את התלמידים ככל שיידרש, ונמשיך לפעול בכל דרך הנדרשת כדי לעמוד לצידם", נמסר בהודעה. בישיבה הוסיפו כי תפילתם היא שהאירוע יביא "לחיזוק תלמידינו, לחיזוק אמון החיילים במערכת, ולחיזוק שמירת ההלכה, המצוות וקדושת המחנה בצה"ל".

עוד סיפרו בישיבה כי אתמול בערב יצאו רבני ותלמידי הישיבה אל מחוץ לבית הכלא כדי לחזק את החיילים, לעודד את רוחם "ולעמוד איתם איתנים ברוח". בהודעה נכתב, "נמשיך לגדל תלמידים המחברים בעוז ובפשטות בין תורה, אחריות, שירות ומסירות לעם ישראל".