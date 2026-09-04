קדם בית מרפא

הסיפור של "קדם - בית מרפא" הוא סיפור מעורר השראה של לב יהודי, ערבות הדדית ויוזמה ישראלית במיטבן.

בקיץ שלפני השבעה באוקטובר, ענת ולדמן ונטלי פרקש בכלל תכננו לפתוח בית הבראה בשדות ים לנשים שחוו משבר בלידה. המודל הטיפולי כבר היה מוכן, המתודיקה נכתבה, המטפלים גויסו ואפילו נחתם הסכם ראשוני.

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ואז הגיע השבעה באוקטובר והפך את היוצרות.

בתוך שלושה ימים בלבד, כשהארץ כולה סערה והרחובות התמלאו במפונים ובנשים שבעליהן הוקפצו בצו 8, השתיים הבינו שאין זמן לחכות. אחרי שלושה ימים קצרים של התארגנות מחדש, הן הקימו "חדר מיון אינטגרטיבי", גייסו שמונה מטפלות נוספות, ויחד עם הצוות הטיפולי החלו לקבל בקרון קטן בפרדס חנה כ-30 נשים ביום. לכל אחת הסיפור שלה. אחת שלא יצרה קשר עם הבת שהייתה בנובה, אחת שמפונה מהצפון, ואחת שבעלה נלחם בעוטף.

הפרויקט שהתחיל כמענה חירום נקודתי לנשות העורף, גדל במהירות עצומה. הלוחמים שהגיעו הביתה מסבבי המילואים הראשונים, הפצועים, האלמנות, ובהמשך גם שורדי השבי ומשפחותיהם, כולם רצו להצטרף ליום הטיפול הייחודי, שההקלה שסיפק כבר עשתה לה שם. הצורך הדוחק בשטח הפך את הבית הקטן לממרכז טיפולים של ממש, המעניק טיפול יומי אינטגרטיבי וממוקד לטראומה.

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בעודה עסוקה במרץ בפעילות האינטנסיבית של המרכז, פגש השכול גם את ענת, אחת המייסדות. אחיה, אל"ם יצחק בן בסט ז"ל, נפל בקרב בסג'עייה. עבור ענת, האובדן האישי לא עצר את העשייה, להיפך, הכאב העמיק עוד יותר את השליחות והחובה העמוקה להמשיך ולהילחם על נפש הלוחמים והמשפחות שמגיעים למתחם מדי יום.

קדם - בית מרפא צילום: קדם

נטלי פרקש המייסדת השניה, פיתחה מודל ייחודי נוירו-סומטי ממוקד לעבודה על מערכת העצבים- ביום טיפול אחד מרוכז של חמש שעות, המטופל עובר ארבעה מתחמים: מעבודה סומטית ונשימות, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, טיפול ממוקד לכאב אקוטי ועד קדרות ואמנות לעיבוד רגשי. את כל אלו מחזיקים 20 צוות מומחים מכל עולמות הגוף והנפש. המטופלים מגיעים דרך אפליקציה פשוטה, ללא טפסים מסורבלים וללא חודשים של המתנה.

כיום, מתוך מתחם ירוק ועוטף בפרדס חנה, עברו ב"קדם" כבר למעלה מ-6,500 מטופלים מכל רחבי הארץ. המודל הוכיח את עצמו כמחזיר אנשים לתפקוד ולחיים כבר מהטיפול הראשון, ורשימות ההמתנה מתארכות מיום ליום.

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