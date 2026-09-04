זו קריאה לכל המפלגות, לאורך השנים האחרונות התסכול על המרחק עם הציבור החרדי היה לעיתים גדול מנשוא, הרצון לשמוע מתוכם קולות הקוראים לשותפות ציבורית וערכית לעיתים היה נראה כמשאלת לב.

אך הציבור החרדי איננו מקשה אחת. בתוך הציבור הזה יש קולות רבים של צעירים, רבנים, אנשי חינוך וקהילות שחושבים אחרת. יש מי שמוכנים לדבר על שירות, השתלבות ואחריות משותפת, תוך שמירה על זהותם החרדית.

הבעיה היא שקולות כאלה מתקשים לקבל ביטוי פוליטי. מי שיוצא נגד הקו של הממסד המרכזי עלול לשלם מחיר כבד בתוך הקהילה, במוסדות ובמעמד הציבורי שלו.

לכן הקריאה שלי פשוטה: צרו כתובת פוליטית לחרדים שרוצים להיות חלק מהפתרון. מפלגות ציוניות, ובמיוחד מפלגות ימין, שריינו מקומות לחרדים ברשימות שלכם. לא לחרדים שיוותרו על זהותם, ולא לחרדים שיהפכו לחיקוי של הציבור הדתי־לאומי. אלא לחרדים שיישארו חרדים ויביאו לכנסת קול אחר מתוך הציבור החרדי.

יש רבנים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות שמוכנים להיכנס לשיח מורכב יותר. יש חרדים שמבקשים לשרת, לעבוד, להשתלב ולהיות חלק מהחברה הישראלית, בלי לוותר על התורה ועל אורח החיים שלהם.

ויש גם מועמדים מצוינים שכבר נמצאים בתוך הקבוצות האלה. ראשי המפלגות, חפשו אותם. בין ראשי ישיבות ההסדר החרדיות, בין הקהילות והחסידויות שחושבות אחרת, ובין ההנהגות החרדיות החדשות שקמות ומבקשות לייצג ציבור רחב שמושתק.

אל תחכו שהם יצליחו לפרוץ לבדם מול מערכת פוליטית וקהילתית חזקה. אל תנטשו אותם. אם אנחנו רוצים שינוי אמיתי, צריך לעזור לצמוח למי שבא מבפנים.

ייצוג פוליטי יכול לתת להם כוח ויכולת לעמוד מול לחצים. לא מספיק לדרוש שינוי. צריך לתת למי שמבקש להוביל אותו מקום סביב השולחן. הזמן לשריין.