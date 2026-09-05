פעיל הימין ברל'ה קרומבי, שעמד מאחורי מערך הפגנות התמיכה ברפורמה המשפטית, נפגש בסוף השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והציג בפניו תוכנית מקיפה שנבנתה לקראת הבחירות הקרובות, במטרה להביא להכרעה ברורה ולניצחון של מחנה הימין.

במהלך הפגישה הציג קרומבי לראש הממשלה את התוכנית, שבמרכזה רתימת ארגוני הימין ומפלגות גוש הימין למערכה משותפת להוצאת מצביעי המחנה הלאומי מהבית ולהגדלת שיעורי ההצבעה ביישובים המזוהים עם הימין.

לדברי קרומבי, ראש הממשלה עבר על התוכנית והעיר מספר הערות חשובות בנוגע להיערכות לקראת מערכת הבחירות. לצד זאת, הוא בירך על התוכנית ועל המאמץ לרתום את כלל הגורמים במחנה הלאומי למערכה משותפת.

קרומבי הציג בפגישה גם את הלקחים מהבחירות הקודמות, שבהן נרשמה עלייה משמעותית בשיעורי ההצבעה בערים שבהן הופעל מערך אופרטיבי של מתנדבים. כדוגמה הציג את טבריה, שבה, לדבריו, נרשמה עלייה של כ-5% בשיעור ההצבעה בעקבות פעילות המתנדבים.

"יש לנו חודש וחצי להביא ניצחון למחנה הימין", אמר קרומבי לאחר הפגישה. "זה זמן חירום להתגייסות לאומית. אנחנו יוצאים עכשיו למערכה החשובה, בברכת ראש הממשלה, כדי להביא ממשלת ימין יציבה לארבע שנים נוספות".

קרומבי הוסיף: "המשימה שלנו ברורה - להגיע לכל מצביע ימין, להוציא את המחנה הלאומי מהבית ולוודא שכל קול של הימין נספר. זה זמן חירום לאומי". לדברי קרומבי "הבחירות האלה יוכרעו על שאלת אחוזי ההצבעה. אם נוציא את הימין מהבית נצליח לעצור את הסכנה של ממשלת שמאל".