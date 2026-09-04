המערכות הלאומיות לאספקת מים רושמות התייצבות, והזרמת המים עבור הצרכנים הפרטיים והמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל מגבלה - כך עולה מהערכת מצב שקיימו הבוקר (שישי) רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות בעקבות הפסקת פעילות מתקני ההתפלה השבוע בשל זיהום.

נמסר כי השמירה על סדר יום תקין מתאפשרת הודות לשילוב מבצעי בין שאיבה מקידוחים, הזרמת מים מיוזמת מאיזור הכנרת ופעילות של מתקני ההתפלה.

על פי תוכנית העבודה לסוף השבוע, חברת "מקורות" תנצל את צניחת הביקוש הצפויה בימי המנוחה כדי להזרים מים ולמלא מחדש את מאגרי החירום והאגירה הלאומיים, מה שיבטיח רציפות תפקודית מלאה לקראת ימי החול של השבוע הבא.

בכל הנוגע לאיכות המים הובהר באופן חד-משמעי כי מי השתייה המגיעים לברזים בטוחים לחלוטין לכל שימוש ביתי.

במקביל, בכל הנוגע למרחב הימי, בוצע פיזור מבוקר של חומרים מאושרים, ועל כן הוציא משרד הבריאות הנחיה האוסרת על דיג באופן נקודתי בלבד בתוך תחום הטיפול הימי, כצעד זהירות מונע עד שיתקבלו ממצאי הניטור.

במשרד שבו והדגישו כי אין כל מניעה לשהות או לרחוץ בחופי הים, וכי הדגים המוצעים למכירה ברשתות ובשווקים בטוחים לחלוטין למאכל.

התפתחויות אלו מגיעות לאחר שמוקדם יותר השבוע זיהום ימי יוצא דופן שנגרם מנחיל מיקרו-אצות שהגיע מאזור חופי מצרים הוביל לעלייה חדה בעכירות המים לאורך חופי הים התיכון, וגרם להשבתה כמעט מוחלטת של מתקני ההתפלה במדינה.