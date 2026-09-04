האש שהתפשטה היום (שישי) סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון התקדמה בחסות הרוחות לעבר קו הבתים והובילה לפינוי תושבים.

לאחר פעילות של יותר מעשרה צוותי כיבוי ובסיוע מטוסים מהאוויר, הצליחו הכוחות לבלום את הלהבות ולהשיג שליטה על השריפה.

עם התקרבות האש נפרסו לוחמי האש והמתנדבים מתחנה אזורית יהודה בתוך היישוב ומחוצה לו, בניסיון ליצור מעטפת הגנה סביב הבתים. במקביל הוזנקו ארבעה מטוסים מטייסת הכיבוי "אלעד", ובהמשך הצטרפו אליהם שני מטוסים נוספים.

העשן הסמיך והתקדמות השריפה הובילו את מפקד האירוע להורות על פינוי קו הבתים הראשון. במשטרה הסבירו, "בשל עשן סמיך פונה עד כה קו הבתים הראשון ביישוב במטרה למנוע סיכון לשלומם".

בשטח פעלו במקביל כוחות משטרה מתחנת עציון וממרחב יהודה, שאבטחו את פינוי התושבים וסייעו בהסדרת התנועה. השוטרים נפרסו גם בצירים ונערכו לאפשרות שיידרש פינוי נוסף.

לצורך תיאום הפעילות בין הכוחות נפתח חפ"ק אחוד בפיקוד סנ"צ אורן שושן ובהשתתפות נציגי כלל הגורמים שפעלו במקום. במשטרה ציינו כי הכוחות פעלו בשיתוף פעולה מלא במסגרת ההתמודדות עם השריפה.