יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע על צירופה של ד"ר עליזה בלוך, אשת חינוך וראש עיריית בית שמש לשעבר, לרשימת המפלגה.

בלוך, המתגוררת בשנתיים האחרונות גם בקריית שמונה, הציבה את סוגיית האחדות במרכז החלטתה להצטרף לגנץ.

המהלך מגיע לאחר שבלוך הצטרפה קודם לכן למפלגה שהקימו חברי הכנסת לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ולאחר פרישתו של ארדן היא ממשיכה כעת לרשימתו של גנץ.

גנץ בירך על הצטרפותה ואמר, "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה". לדבריו, "עליזה, שהוכיחה במעשיה את היכולת לחבר בין קצוות שונים, היא תוספת משמעותית לרשימת כחול לבן".

בלוך הסבירה כי החלטתה להיכנס לזירה הפוליטית נבעה מרצונה לפעול למען האחדות ולמען הדורות הבאים. "המחויבות שלי הייתה ונותרה לערך האחדות ולשיפור חייהם של אזרחי ישראל. אחרי השבעה באוקטובר אין לנו פריווילגיה לחשוב אחרת", אמרה.

לדבריה, החיבור לגנץ מבטא את הדרך שאותה היא מבקשת לקדם בזירה הציבורית. "כעת, אין בזירה הפוליטית מי שמסמל את האחדות יותר מבני גנץ. אחרי שנים של מאבקים פנימיים, עתידה של ישראל תלוי ביכולת שלנו לבנות גשרים ולחבר בין חלקי העם", אמרה.

בלוך הצביעה על שיקום הפריפריה בצפון ובדרום, חיזוק מערכת החינוך והפחתת הלהבות בשיח הציבורי כנושאים שבהם היא מבקשת להתמקד. לדבריה, החיבור בין חלקי הציבור נועד לאפשר עיסוק בסוגיות אלה.

"במסע שהתחלתי כבר לפני שנים רבות ושחרט על דגלו שותפות והסכמות, אני ממשיכה עכשיו לצד בני", הוסיפה בלוך. "זוהי לא עוד עצירה, אלא צעד טבעי ומשימת חיי בדרך בה אני צועדת כבר זמן רב".