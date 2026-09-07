השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הודיע כי ישבץ במקום התשיעי ברשימת מפלגתו את העסקן החב"די יוסי גולדברגר. השריון נועד, בין היתר, למשוך מצביעים מקרב חסידי חב"ד והציבור החרדי.

גולדברגר, בן 39, נשוי ואב לארבעה, הוא ממייסדי קהילת "גבעת ליובאוויטש" בכפר חב"ד ובלוד. בעוצמה יהודית מציגים אותו כאיש ציבור בעל ניסיון בעשייה ציבורית ובסיוע לפרט ולקהילה.

בשנים האחרונות שימש גולדברגר כיועץ לשרים ולחברי כנסת. במסגרת תפקידיו פעל לקידום פרויקטים מול משרדי ממשלה ורשויות שונות.

בן גביר בירך על הצטרפותו של גולדברגר לרשימת המפלגה, "יוסי הוא איש עשייה נמרץ, עם לב גדול, שמכיר היטב את הציבור החרדי ואת הצרכים שלו. הוא הוכיח במשך שנים שהוא יודע לפתוח דלתות, לעזור לאנשים ולהביא תוצאות".

יו"ר עוצמה יהודית הוסיף כי הוא רואה בגולדברגר נציג של הציבור החרדי ברשימת המפלגה. "אני שמח שהוא מצטרף לנבחרת שלנו ובטוח שיהיה נציג נאמן וחזק לציבור החרדי בכנסת הבאה", מסר בן גביר.

מוקדם יותר הודיע בן גביר לשר המורשת עמיחי אליהו כי ישובץ במקום הרביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. בן גביר עצמו יוצב במקום הראשון ברשימה, בעוד טלי גוטליב צפויה ככל הנראה להשתבץ במקום השני.

במפלגה מסרו כי במהלך כהונתו הוביל אליהו, בנו של רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, שורת מהלכים בתחום המורשת, בהם תקצוב שימור סיפורי הקרבות והמורשת מהמלחמה האחרונה. במסגרת זו הופעלו גם אנשי רשות העתיקות במבצע לאיתור שרידי הנרצחים.