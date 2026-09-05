פעיל השמאל נאור נרקיס פרסם תיעוד של בייקון שהונח על צלחת של בית החולים איכילוב, כמחאה על כך שמכונות חדשות להזמנת מזון במחלקות היולדות אינן פעילות בשבת.

בעקבות השימוש בבייקון על כלי בית החולים התעוררה בעיית כשרות, ובאיכילוב הודיעו במענה לפניית ערוץ 7 כי הכלים שנחשד שכשרותם נפגעה נזרקו ולא ייעשה בהם שימוש חוזר.

נרקיס טען כי במחלקת היולדות "מרעיבים את היולדות בשבת וסוגרים את כל מכונות האוכל". לדבריו, יולדת החליטה בעקבות זאת להזמין באמצעות בעלה בייקון ולהגיש אותו על צלחות בית החולים.

"אל תתעסקו עם חילוניות אחרי לידה. ודי לכפייה הדתית שעברה כל גבול", כתב נרקיס לצד התיעוד שפרסם.

במרכז הרפואי איכילוב דחו את הטענה שלפיה היולדות אינן מקבלות מזון בשבת. בבית החולים הסבירו כי מדובר בפיילוט חדש במחלקות היולדות, שבמסגרתו נבחן שימוש במכונות להנפקה עצמית של ארוחות בזמן המתאים למטופלת ולמשפחתה.

"עד שיימצא פתרון הלכתי לשימוש כשר במכונות בשבת, בשבתות המכונות אינן פעילות, והאוכל יוצא מהמטבח ומחולק ע"י הצוות כרגיל בהתאם לכללי הכשרות וכפי שנהוג בכל המחלקות", נמסר מאיכילוב. בבית החולים הדגישו, "הטענה כי היולדות לא מקבלות אוכל במהלך השבת משוללת כמובן כל יסוד".

באיכילוב התייחסו גם להשלכות הכשרותיות של האירוע, "הכלים שנחשד כי היולדת ומשפחתה פגעה בכשרותם נזרקו לפח ולא ייעשה בהם שימוש חוזר".

עוד נמסר כי בית החולים פועל למצוא פתרונות שיספקו מזון איכותי לכלל האוכלוסיות, "ומצפה מכולם לפעול תוך ערכים של כבוד הדדי".