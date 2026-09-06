הראפר מאקלמור בהופעה: "מעזה ועד הגדה המערבית - פרי פלסטין"

ארגון הקהילה הישראלית־אמריקאית (IAC), המייצג יותר מ־150 אלף ישראלים־אמריקאים, פתח בעצומה הקוראת לזמר הבריטי אד שירן ולהנהלת סיבוב ההופעות Loop Tour להדיח את הראפר מקלמור מהמשך סיבוב ההופעות, לאחר שלטענת הארגון ניצל את הופעת החימום שלו בניו ג'רזי להפצת מסרים אנטי־ישראליים.

המחאה באה בעקבות הופעתו של מקלמור באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, מול יותר מ־80 אלף צופים, שבמהלכה קרא "Free Palestine", ביצע את השיר "Hind's Hall" ועל מסכי הענק הוקרנו תמונות מעזה ומסרים פוליטיים.

בעצומה נכתב כי "זה היה מופע של אד שירן - לא עצרת פוליטית, לא הפגנה ולא אירוע אקטיביסטי". לטענת הארגון, אין מדובר בשאלה של חופש הביטוי של מקלמור, אלא בשימוש בבמת הופעה בינלאומית כדי לקדם "אג'נדה פוליטית חד־צדדית" באמצעות מסרים מוטים וטענות שנויות במחלוקת המוצגות לקהל כעובדות.

ב־IAC מדגישים כי בחירתו של מקלמור לבצע את השיר "Hind's Hall" אינה מקרית. לדבריהם, השיר נכתב כהבעת תמיכה בתנועת המחאה בקמפוסים בארצות הברית, ושמו נלקח מהכינוי שהעניקו מפגינים לאולם Hamilton Hall באוניברסיטת קולומביה לאחר שהשתלטו עליו במהלך המחאות הפרו־פלסטיניות. בארגון טוענים כי חלק מאותן מחאות כללו פריצה למבנים, ונדליזם והפרות חוק, ולכן אינן עולות בקנה אחד עם ערכים אמריקאיים בסיסיים.

העצומה קוראת להרחיק את מקלמור מיתר הופעות הסיבוב ולקבוע גבולות ברורים לשימוש בבמות המופעים לקידום מסרים פוליטיים. "חופש הביטוי אינו אומר חופש מאחריות. ההופעה שלך, הבמה שלך, האחריות שלך", נכתב בפנייה לאד שירן ולהפקת הסיבוב.

במקביל, הארגון קורא לציבור לפנות גם לחברת Live Nation, ממפיקות המופעים הגדולות בעולם, בדרישה לנקוט צעדים בנושא.