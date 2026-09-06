כלת פרס ישראל, אשת החינוך והיזמת החברתית עדי אלטשולר, מצטרפת למפלגת "ישר!" ותהיה מועמדתה לתפקיד שרת החינוך.

אלטשולר רשמה לאורך שני עשורים של עשייה הקמה של שלושה מוסדות ומיזמים בולטים במרחב הישראלי. היא ייסדה את תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" המשלבת צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים, את מיזם "זיכרון בסלון" שהפך למפעל ההנצחה הבינלאומי לשואה, ואת רשת בתי הספר והגנים המכילים "אינקלו", הפועלת בשיתוף משרד החינוך והרשויות המקומיות.

פועלה הציבורי זכה לציון דרך בינלאומי ומקומי: בשנת 2014 נבחרה בידי המגזין TIME כאחת ממנהיגות הדור הבא בעולם. בהמשך השיאה משואה ביום העצמאות ה-72 בשנת 2020, קיבלה את עיטור הנשיא בשנת 2023, ובשנת 2026 הוענק לה פרס ישראל על תרומתה לחברה ולחינוך.

יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, בירך על הצטרפתה של אלטושלר. "עדי היא אשת חינוך ומנהיגה חברתית שהקדישה את חייה לעשייה למען החברה הישראלית. כנפיים של קרמבו, זיכרון בסלון ובתי הספר המכילים הם לא רק מיזמים מצליחים - הם מפעלים ישראליים שבנו שייכות, חיברו בין אנשים וחינכו דור שלם לאחריות ולערבות הדדית. מדינת ישראל זקוקה למערכת חינוך מצטיינת שמעניקה ידע וכלים, אבל גם בונה עמוד שדרה ערכי, תחושת שייכות ואחריות למדינה ולחברה. הממשלה הבאה תצטרך להציב מחדש את החינוך בראש סדר העדיפויות הלאומי ולתת למורים ולמנהלים את הכלים להוביל. עדי מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות".

עדי אלטושלר הוסיפה "אנחנו לפני שינוי, ברגע היסטורי, ואין לי זכות לעמוד מהצד. גם כאמא לילדים שלומדים בבתי ספר בישראל וכמי שעשתה כל שביכולתה לשנות את החינוך מבחוץ ומלמטה. אני מצטרפת לגדי איזנקוט ולנבחרת שלו כי אני מאמינה במנהיגות ובכנות שלו לשרת את המדינה מתוך תחושת אחריות עמוקה ואהבת ישראל. גדי, תודה שאתה נלחם על החינוך בישראל ומבין שזה הדבר הכי חשוב - ותודה על ההצעה המשמעותית לכהן כשרת חינוך בממשלה שתקים בעזרת השם. נעשה שתהיה פה חברה מאוחדת ומערכת חינוך איכותית, בריאה, טובה לילדים, למשפחות ולצוותי החינוך כולם".