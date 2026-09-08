פעילות כוחות צה״ל ביהודה ושומרון דובר צה"ל

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש, בהכוונת שב"כ, פעלו הלילה במבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.

במהלך הפעילות בעקרבה חיסלו לוחמי סיירת נח"ל מחבל שלפי צה"ל ניסה לפגוע בכוחות.

הכוחות הגיעו למקום במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. עם הגעתם השליך לעברם המחבל בקבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים, אך באירוע לא היו נפגעים.

לאחר מכן הסתתר המחבל בתוך מבנה והכוחות הפעילו נוהל "סיר לחץ", שבמסגרתו כיתרו את המבנה מכל עבר. בהמשך פרצו הלוחמים פנימה וחיסלו את המחבל, כשבידו סכין שלדברי צה"ל התכוון להשתמש בה כדי לפגוע בכוחות.

במקביל לפעילות בעקרבה פעלו הכוחות במוקדים נוספים בגזרה ועצרו ארבעה מבוקשים. בין העצורים שלושה מחבלים שלפי צה"ל עסקו בסחר באמצעי לחימה, ומחבל נוסף שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

במהלך המבצע תחקרו הכוחות כ-60 מבוקשים וביצעו סריקות בכ-70 איתורים ברחבי הכפרים. במהלך החיפושים אותרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.