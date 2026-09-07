הרב שמואל רסקין, שליח חב"ד בבודפשט

שליח חב"ד בבודפשט, הרב שמואל רסקין, שוחח עם ערוץ 7 על השבתות עם מאות אורחים מישראל ומרחבי העולם, על התקווה לקשר טוב עם הממשלה החדשה בהונגריה ועל הרצון להרחיב את בית חב"ד קרן אור בבודפשט. לדבריו, הביקוש לפעילות היהודית בעיר הולך וגדל, ובבית חב"ד כבר פועלים לקראת הרחבה משמעותית.

"ברוך ה', כל שבת אצלנו זה שיא. בתקופה האחרונה יש פה מש תתפים רבים, וזה כל שבת מחדש מרגש, זה עוצמתי. זה לראות את העוצמה של עם ישראל", אמר הרב רסקין. לדבריו, בשבתות משתתפים מאות יהודים, "יושבים 400 אחים ואחיות, שמים את כל המפלג בצד, שמים את כל הדברים הלא נעימים בצד, ומתחברים ומתאחדים".

הרב רסקין אמר כי בודפשט הפכה למקום מרכזי עבור יהודים והצביע על הפעילות היהודית הענפה בעיר. "קודם כול, יש פה יהדות פורחת. ברוך השם, היום יש אצלנו בבית חב"ד שלוש תפילות ביום, מקווה, עירוב, למעלה מעשר מסעדות כשרות".

לדבריו, גם הציון בקרעסטיר, מקום קברו של האדמו"ר רבי ישעיה שטיינר ז"ל, הביא בשנים האחרונות אלפי יהודים נוספים מישראל ומרחבי העולם, ובמקביל הונגריה מאפשרת ליהודים להרגיש בטוחים. הוא הוסיף כי על כך הוא מודה לממשל הקודם וגם לממשל הנוכחי.

בהתייחסו לשלטון החדש אמר הרב רסקין כי אנשי חב"ד נמצאים כעת בעיצומו של תהליך לבניית מערכת יחסים עמו. "אנחנו עכשיו מקימים פה מערכת יחסים חדשה עם הממשל הנוכחי, ואנחנו אופטימיים ובטוחים שהקשר עם הממשל הזה יהיה לא פחות טוב מהממשל הקודם", אמר.

הרב רסקין הוסיף, "לב מלכים ושרים ביד השם. ואנחנו יהודים מאמינים ובטוחים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכול לטובה". לדבריו, התקווה היא שהקשר עם הממשלה הנוכחית ימשיך לאפשר פעילות יהודית רחבה ובטוחה בעיר.

לצד זאת, סיפר הרב רסקין כי הביקוש לבית חב"ד כבר עולה על יכולת הקליטה של המקום. "ברוך השם, יש פה ביקוש אדיר, אבל אני חייב לומר לך באופן אישי, יש לי כאב לב. כל שבוע מחדש יש עשרות משתתפים שרוצים לבוא, ולצערי אין לנו מספיק מקום".

לדבריו, מתחת לבית חב"ד נמצא שטח גדול שבימים אלה מתקיימים מגעים לרכישתו. "נוכל להוסיף שם עוד איזה 400 מקומות, מקום עם אולם ענק, ונוכל לעשות שם באמת התרחבות משמעותית", אמר וקרא לציבור להצטרף למאמץ להרחבת המקום.

בבית חב"ד נערכים גם לימים הנוראים באמצעות שיעורי תורה ופעילות קהילתית. הרב רסקין סיפר על שיעורי תניא שבהם משתתפים רבים ועל הרחבת התוכניות לילדים, לאחר שהצטרף זוג שלוחים המתמקד בתחום החינוך.

לדבריו, בכוונת בית חב"ד להקים מרכז חינוכי לילדי הקהילה. בראש השנה ובמהלך החגים צפויים להגיע למקום אלפי אורחים מישראל ומרחבי העולם.