ראש השנה נמדד בדבש, והזוג אטלן לקח את הדבש הזה צעד אחד קדימה. דובשניות אטלניס, אחת הכוכבות במארז החג שהם מרכיבים לקראת השנה החדשה, בנויות משלוש שכבות שעובדות יחד: תחתית בצק פריך עם גרידת ליים ותפוז, עיסת דבש רכה מתובלת בקינמון והל שמזלפים מעליה, וגלייז של מיץ תפוזים ודבש שמברישים ברגע שהן יוצאות מהתנור.

התוצאה קטנה, מבריקה וממכרת, וכמות אחת מניבה כ 60 יחידות שנעלמות מהמגש הרבה לפני שכולם מספיקים להתיישב. עכשיו אפשר להכין אותן גם בבית.

כך נוצרת דובשנית, סרטון ומתכון צילום: עצמי

מצרכים לבצק פריך הדרים:

110 גרם קמח רך

2 גרם מלח

60 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

גרידה מליים אחד (אפשר גם לימון)

גרידה מחצי תפוז

44 גרם אבקת סוכר

12 גרם קמח שקדים

22 גרם ביצה



מצרכים לעיסת הדובשנית:

200 גרם קמח

2 גרם אבקת אפייה

2.5 גרם סודה לשתייה

2 גרם קינמון

1 גרם הל

1 גרם מלח

100 גרם דבש

70 גרם סוכר חום כהה

50 גרם חמאה מומסת

50 גרם ביצים

גרידה מחצי תפוז



מצרכים לגלייז:

100 גרם אבקת סוכר

17 גרם מיץ תפוז

5 גרם דבש

אופן ההכנה

1. במעבד מזון מערבבים את הקמח, המלח, הגרידות והחמאה הקרה, רק עד שמתקבלים פירורים דקים.

2. מוסיפים את אבקת הסוכר וקמח השקדים ומערבבים.

3. מוסיפים את הביצה ומערבבים רק עד לאיחוד החומרים.

4. משטחים את הבצק בין שני ניירות אפייה לעובי של 2 מ"מ, מקררים, קורצים עיגולים בקוטר 2 ס"מ ואופים כ 8 דקות.

5. בינתיים מכינים את עיסת הדובשנית: מערבבים יחד את כל החומרים היבשים.

6. מחממים קלות את הדבש, החמאה והסוכר החום ומערבבים היטב. מוסיפים את הביצה וממשיכים לערבב. חשוב לוודא שהנוזלים אינם חמים.

7. מאחדים את שתי המסות ומזלפים את העיסה על תחתיות הבצק האפויות.

8. אופים כ 8 דקות נוספות, עד שהדובשניות יציבות.

9. לגלייז: מערבבים את אבקת הסוכר, מיץ התפוזים והדבש עד לקבלת תערובת חלקה.

10. ברגע שהדובשניות יוצאות מהתנור מברישים אותן בגלייז, ואוכלים בהנאה.

שנה טובה ומתוקה!

דובשניות אטלניס הן חלק ממארז ראש השנה שמרכיב הזוג אטלן לקראת השנה החדשה. המארז נבנה סביב טעמי החג הקלאסיים, דבש והדרים, בגרסה קונדיטורית מוקפדת שמשלבת עבודת בצק פריך, תיבול נדיב וגימור מבריק.

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת מיוקה המהודרת האסיאתית החדשה בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.