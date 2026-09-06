ח"כ שרן השכל

יו"ר מפלגת "ישראל תחילה", ח"כ שרן השכל, הבהירה בראיון לערוץ 7 כי מפלגתה מתכוונת להתמודד בבחירות עד הסוף, למרות הסקרים שמציבים אותה בשלב זה מתחת לאחוז החסימה.

את הדברים אמרה השכל בעת הגשת רשימת המפלגה, שאליה הגיעה בשעות הבוקר המוקדמות יחד עם חברי הרשימה.

לדבריה, ההחלטה על ריצה עצמאית התקבלה לאחר שיחות וניסיונות לקדם כמה חיבורים פוליטיים. השכל סיפרה כי לאחר ההתייעצויות שקיימה יחד עם יהונתן פולארד ועם גורמים נוספים, התקבלה ההחלטה להמשיך במרוץ ולא לפרוש.

השכל מבקשת למצב את "ישראל תחילה" ככוח שימנע משני הגושים הפוליטיים להקים ממשלה ללא תמיכתה. לשיטתה, המפלגה תנסה לכפות לאחר הבחירות הקמת ממשלה לאומית וציונית שתעסוק בביטחון, בכלכלה, בגיוס ובחינוך, ללא הישענות על המפלגות החרדיות או על המפלגות הערביות.

בראיון התייחסה השכל גם למגעים שנוהלו עם אישים ומסגרות פוליטיות אחרות, ובהם גלעד ארדן, יועז הנדל וחילי טרופר. לדבריה, התקיימו שיחות רבות, אך היא לא הייתה מוכנה לוותר על העקרונות שהיא מבקשת לקדם, והיא דחתה את הטענה ששיקולי אגו הם שמנעו את השלמת החיבורים.

השכל ציינה כי היו בפניה אפשרויות להשתלב במפלגות אחרות, אך לדבריה משמעות הדבר הייתה ויתור על עקרונותיה. היא תיארה את הריצה העצמאית כמאבק קשה, אך כזה שהיא רואה בו הכרח לנוכח התנגדותה לחלוקה הקיימת לשני גושים פוליטיים.

באשר לסקרים, השכל הביעה ביטחון כי "ישראל תחילה" תצליח לעבור את אחוז החסימה במהלך הקמפיין. היא הצביעה על נתוני סקר שלדבריה כבר העניקו למפלגתה קרוב לאחוז תמיכה, ועל החיבור עם עלה ירוק, וטענה כי המשך הצגת מסרי המפלגה יביא אליה מצביעים נוספים.

השכל הדגישה כי אינה מתמודדת על ראשות הממשלה ואינה מבקשת לעמוד בראש גוש פוליטי. היעד שהציגה הוא השתלבות בממשלה לאומית וציונית שתוביל, לתפיסתה, מדיניות ימנית ותצמצם את התלות בשיקולים סקטוריאליים.

בהמשך התייחסה השכל לשותפות עם יהונתן פולארד, שאותו הציגה כמי ששילם מחיר אישי כבד בשל תפיסתו הציונית. לדבריה, פולארד מעורב בפעילות "ישראל תחילה", משתתף בחוגי בית ובפעילות השטח ומעניק לה ולמפלגה תמיכה.

השכל הסבירה גם את החיבור עם מפלגת עלה ירוק, וביקשה למקד אותו בסוגיית הטיפול בנפגעי פוסט-טראומה ולא רק בנושא הקנאביס. לדבריה, בישראל יש מספר גדול של מתמודדים שאינם זוכים לטיפול מספק, ובהם חיילים שנושאים עמם מצוקה נפשית בעקבות שירותם.

לטענתה, אנשי עלה ירוק מביאים עמם ניסיון בסיוע לאנשים שהתמודדו עם מצבים קשים, והיא מבקשת לרתום את הידע הזה לפעילות המפלגה. השכל הציגה כיעד קידום טיפולים ותרופות לנפגעי פוסט-טראומה וכן בחינת טיפולים וניסויים הנהוגים לדבריה בארצות הברית ובמקומות נוספים.