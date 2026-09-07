שיא חדש בהוצאות הקיץ: הישראלים הוציאו יותר מ־109 מיליארד שקל בכרטיסי חיוב בחודשים יולי ואוגוסט, עלייה של כמעט 8% לעומת השנה שעברה. גם חודש אוגוסט לבדו רשם זינוק של 10% בהוצאות.

הציבור הישראלי המשיך להגדיל את ההוצאות במהלך חופשת הקיץ: מנתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ובכספומטים, עולה כי במהלך החודשים יולי ואוגוסט 2026 הוציאו הישראלים בכרטיסי חיוב סכום כולל של 109.045 מיליארד שקל.

מדובר בעלייה של 7.9% לעומת תקופת הקיץ אשתקד, אז הסתכמו ההוצאות בכ-101.068 מיליארד שקל. בהשוואה לחמש השנים האחרונות, מדובר בזינוק של יותר מ־40% בהוצאות הקיץ, לאחר שב-2022 הסתכמו ההוצאות בחודשי יולי ואוגוסט ב-77.801 מיליארד שקל בלבד.

גם חודש אוגוסט לבדו המשיך את מגמת העלייה. היקף ההוצאות בכרטיסי חיוב הגיע ל-54.115 מיליארד שקל - עלייה של 10% לעומת אוגוסט 2025, אז עמדו ההוצאות על 49.206 מיליארד שקל.

ממוצע ההוצאות היומי באוגוסט הסתכם ב-1.746 מיליארד שקל. אמנם מדובר בירידה קלה של 1.4% לעומת חודש יולי, שבו עמד הממוצע היומי על 1.771 מיליארד שקל, אך זהו כבר החודש השלישי ברציפות שבו ממוצע ההוצאות היומי של הישראלים חוצה את רף 1.7 מיליארד השקלים.

נתוני שב"א מצביעים גם על שיא חדש ברכישות שבוצעו בעסקאות פיזיות בבתי העסק, כאשר ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אלו הגיע ל-757.994 מיליון שקל - הנתון הגבוה ביותר שנרשם עד כה.