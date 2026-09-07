ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לפרשת החיילים בגבעתי ולמשקעים שהיא עלולה להותיר ביחסים שבין הצבא לציבור הדתי והחרדי. לדבריו, הדרך קדימה צריכה להתבסס על שיקום האמון בין החיילים למפקדים ועל הידברות בין הצדדים.

"ברור שהכיון כעת הוא גישור הידברות ותקשורת. בצה"ל אוהבים את החיילים האלה והחיילים אוהבים את הצבא, ונמצא את השפה המשותפת", אומר הרב ומספר על מפגש שהתקיים היום בישיבה בינו לבין פלוגת חי"ר ומפקדיה שהגיעו ל'בוקר ישיבה', "שיתוף הפעולה מדהים", אומר הרב ומספר על התעניינות המפקדים בחשיבות לימוד התורה עבור חייליהם שמבקשים ללמוד בכל דקה פנויה.

בשיחה עם המפקדים והחיילים הציע הרב פנדל לעזוב את סוגיית הפרמדיקית, סוגיה אותה הוא מגדיר כזוטרה, ולעסוק בסוגיות עמוקות של רוח, בניין חברות, קשרים, מבצעיות וכיוצא באלה. "אלה הדברים שבאמת מעניינים וחשובים אחרי, ותוך כדי, שאנחנו פותרים את תנאי השירות המינימאליים למחנה קדוש".

בהתייחס לאירוע עצמו מדגיש הרב כי "היה כאן חוסר אמון נורא, וצריך לחקור למה החיילים לא האמינו למפקדים שלהם שאמרו להם שהרב מעורב בהחלטה. התשובה היא שקרה כבר יותר מפעם אחת שאמרו להם שצריך לחלל שבת בגלל צורך מבצעי ושזה על דעת הרב, מה שממש לא היה. אנשים שרימו את החיילים שלהם והטעו אותם צריכים להישפט. הצבא לא יכול לעבור לסדר היום על דברים כאלה. הרי האמון הוא הכול. אם הצבא לא מטפל בהפרת אמון שכזו, קשה מאוד להתקדם".

לשאלתנו אם בניית האמון המחודש מחייבת משפט וענישה לאותם מפקדים, מבהיר הרב פנדל כי אין לו כוונה להתנות את שיתוף הפעולה עם הצבא באולטימטומים כאלה ואחרים, אך הוא קובע ש"להבא, צה"ל צריך להיות אמין לחלוטין, וכשיש תופעות של חוסר אמון תהיה ענישה חמורה. זה הרי חוסר משמעת חמורה".

הרב מספר כי להבנתו ולראייתו משהו חדש מתחיל, כלשונו, בסוגיית בניית האמון בין הצבא לחיילים. לדבריו הוא מוסיף קוריוז מאירוע הפרמדיקית ומספר כי לפני ששובצה הפרמדיקית למחלקת ההסדר היה ניסיון לשבץ אותה למחלקה אחרת, אלא שבה היו בוגרי מכינות מ'בני דוד' שבעלי ובעצמונה, ואלה הבהירו שהם אינם פחות שומרי הלכה מחיילי ההסדר, ולכן לא יוכלו לצאת למשימה עם הפרמדיקית. כשהעבירו אותה למחלקה שלישית גם כן היה סירוב, והאירוע הבהיר למפקדים את המחסור בפרמדיקים גברים, מחסור שיש להשלים אותו כחלק מתפקידיו של הצבא.

בדבריו מדמה הרב פנדל את הדברים לאירוע שבו יציבו חייל שומר מצוות במקום סגור ללא אוכל כשר. במצב שכזה של פיקוח נפש לא יהיה מנוס מלאכול טרף, אלא שלאחר מכן יקבול החייל על כך שזה המזון שניתן לו ועל הצבא יהיה להעמיד לדין את מי שהביא את החייל למצב שכזה.

"כל הרבנות הצבאית יודעת שלא ניתן לחבר'ה שלנו ללכת למשימה בלי פרמדיק או פרמדיקית, וחלילה שהם ידממו. ברור שיש כאן פיקוח נפש, אבל לא צריך להגיע למצב כזה. זה רק במציאות של חירום, פעילות מבצעית, ולא בפעילות שגרה שוטפת. במקרה הזה ביטלו את המשימה, וברור שאם היה מדובר בצורך קריטי הצבא לא היה מבטל את המשימה".

"ברור שחייל חייב לציית לפקודות ולצאת למשימה גם עם פרמדיקית כשזו מלחמה ומציאות של חירום, אבל צה"ל צריך לדאוג שיהיו פרמדיקים", אומר הרב ומגדיר את המציאות שבה במשך 15 שנים לא הוכשרו מספיק פרמדיקים גברים כשנים של הזנחה שבהן "בכוונה שמו 70 אחוזים של בנות בגלל אג'נדות ושאיפה להקיף את כל הצבא בבנות. זה לא יצלח. הבחורים לא יתנו ואפשר לסמוך עליהם שישמרו על המחנה קדוש. יש להם אינטואיציות. מדובר באנשים רציניים עם חוט שדרה והם יודעים מתי כן ומתי לא. כשזו מלחמה הם ייצאו למלחמה, וכשזו פעילות שוטפת ואין הוראה מרב, הם מכירים את פקודת השירות המשותף, והם מסרבים לסרב לפקודה הזו".

עוד שאלנו את הרב פנדל אם המונחים שהרב מדבר עליהם, מונחים של מבצעיות ואחריות, הם מונחים שגם בני הציבור החרדי יכולים להתחבר אליהם, או שהפגיעה באמון במקרה הפרמדיקית היא פגיעה בלתי הפיכה כאשר מדובר בציבור החרדי. הרב משיב ומתייחס למציאות הצבאית בחטיבת החשמונאים, שם גם כאשר הגיע ראש הממשלה עם פמלייתו הנשים שבפמליה נאלצו לחכות מחוץ לש.ג.. מציאות שכזו מבטיחה שבעיות מסוג זה רחוקות ממנה והלאה, ו"ככל שנציף את צה"ל בבני תורה זו תהיה המציאות לכולם".

הרב מבקש בדבריו שלא למצוא באירוע הפרמדיקית סיבה עבור בני הציבור החרדי שלא להתגייס. "את הציבור שלא לומד חייבים לגייס בצורה שייכנסו חרדים ויצאו חרדים אפילו יותר. במקביל צריך לכבד מאוד את לומדי התורה שלא בחרו בדרך ההסדר, אבל לא צריך להגיד שבגלל האירוע הזה הם צריכים לחשוש. מי שחוששים הם אנחנו, שאכן חוששים ובאים עם הרבה תביעות למערכת".