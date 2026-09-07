רגע ההימלטות של המחבל מהזירה ללא

פיגוע בחוות מעוז יהודה סמוך למגדלים בשומרון: מחבל הגיע ברכב למקום ושוחח עם תושב שניגש אליו. במהלך המפגש דקר המחבל את התושב מספר פעמים ונמלט מהמקום.

צוותי מד"א וכוח רפואי צבאי שהוזעקו לחווה החלו לטפל ביהודי שנפגע מהדקירות באורח בינוני-קשה.

הפצוע שחזר תוך כדי הטיפול בו את הרגעים בהם הותקף. "מחבל פלסטיני הגיע עם רכב מסחרי לחווה, שאל איפה הנשק שלי, ולאחר מכן ירד עם סכין, התנפל עלי, ודקר אותי כמה פעמים וברח".

חובש רפואת חירום אביאל ממליה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד ים כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה".

אמבולנסים בזירת הפיגוע צילום: דוברות מד"א

במקביל החלו כוחות הביטחון בסריקות לאיתור המחבל שזהותו נודעה לאחר שהטלפון הנייד שלו אותר זירת הפיגוע. בתום מצוד קצר אותר המחבל וחוסל.

במרדף השתתפו בין היתר כוחות מיחידת דובדבן, סיירת הנח"ל ולוחמי איסוף קרבי. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבאזור.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "לאף מחבל אין מסתור. אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. אני מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לבעל החווה שנפצע בפיגוע. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביו"ש. כל מי שמנסה לאיים על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לפיגוע והצהיר כי "צה"ל ירדוף וילכוד את המחבל. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה: לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית, ולשמור על יציבות ביטחונית".

לדבריו "הטרור כרגע ביו"ש הוא ברמתו הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש. לא נאפשר חזרה למציאות של אינתיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר, אלא נפתח במערכה כוללת נגד הרשות וכל תשתית הטרור ביהודה ושומרון כולל סיכולי בכירים, פינוי תושבי הערים והכפרים מהם תתבצע פעילות הטרור, חיסול המחבלים, הרס כל תשתיות הטרור במקום והישארות צה"ל בשטח שיפונה - בדיוק כפי שעשינו באזורי הביטחון בעזה ובלבנון וכמו שפעלנו גם במחנות הפליטים בג'נין ובצפון השומרון. לא נאפשר חזרה למציאות של ה-7 באוקטובר ונבטיח את ביטחון תושבי ויישובי ישראל בכל מקום".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לצה"ל לצאת למבצע צבאי נרחב בתגובה לפיגוע. "זה פיגוע קשה מאוד. אני מצפה לכתר מלא באזור, לצאת למבצע צבאי רחב, לעבור בית בית ולאסוף את הנשק, לרסק את התשתיות של תומכי הטרור, אני מחזק את ידי חיילי צהל ופיקוד צהל ומתפללים לרפואתו של הפצוע.

אני דורש לסגור מיד את כל הצירים במרחב, ללכוד את המחבל ולבוא חשבון עם כל מי שסייע לו. ההתיישבות בשומרון ועם ישראל כולו, לא יכנעו לטרור. אנחנו נמשיך לבנות, להתחזק להיאחז בקרקע ולבנות את השומרון", דברי דגן.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף "הפיגוע הקשה בחוות מעוז יהודה הוא תזכורת נוספת לכך שהחוות והמתיישבים שנאחזים בקרקע נמצאים בחזית המאבק על ביטחונה של מדינת ישראל. המחבלים מבינים היטב את המשמעות של הנוכחות היהודית בשטח, ולכן הם מנסים לפגוע דווקא במי ששומרים עליו בגופם.

אני מתפלל לרפואתו של הפצוע ומחזק את כוחות הביטחון שפועלים בשעה זו ללכידת המחבל. מול הטרור נדרשת יד קשה והתקפית, ובמקביל התשובה שלנו חייבת להיות המשך חיזוק החוות, ההתיישבות והאחיזה הישראלית בשטח. אסור שהטרור יקבע היכן יהודים יחיו בארץ ישראל", אמר גנץ.