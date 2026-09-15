ראש השנה הוא זמן לחשבון נפש, לקבלת החלטות ולהתחלות חדשות. אבל לצד ההחלטות המוכרות על בריאות, משפחה או קריירה, בפעמונים מציעים להקדיש השנה כמה דקות גם לחשבון הבנק.

אחרי תקופה של הוצאות קיץ, חזרה ללימודים והיערכות לחגי תשרי, משפחות רבות מגיעות לפתחה של השנה החדשה כשהן מרגישות שההוצאות פשוט רודפות זו את זו. דווקא עכשיו זו יכולה להיות הזדמנות לעצור, להבין מה באמת קורה בחשבון ולהתחיל את השנה עם תוכנית מסודרת.

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1. קודם כל, מחליטים לעשות סדר

השינוי מתחיל בהחלטה להפסיק לדחות את ההתמודדות. לא מעט משפחות מרגישות שהכסף "בורח בין האצבעות", אבל ממשיכות להתנהל מחיוב לחיוב ומחודש לחודש. הצעד הראשון הוא פשוט להחליט שהשנה מנהלים את הכסף, במקום לתת לכסף לנהל אותנו.

2. מסתכלים למספרים בעיניים

כמה באמת הוצאתם בחודש האחרון על מזון? כמה על חוגים, רכב, בילויים ומשלוחים? במקום להסתמך על הערכות, היכנסו לחשבון הבנק ולכרטיסי האשראי ובדקו את הנתונים האמיתיים. לפעמים כבר בשלב הזה מגלים פער משמעותי בין מה שחשבנו שאנחנו מוציאים לבין מה שקורה בפועל.

3. בונים תקציב שמתאים למשפחה שלכם

אין תקציב אחד שמתאים לכולם. לכל משפחה יש הכנסות אחרות, צרכים שונים וסדרי עדיפויות משלה. אחרי שמבינים לאן הכסף הולך, אפשר להחליט מראש כמה מקצים בכל חודש לדיור, מזון, רכב, חינוך, בילויים ושאר ההוצאות. הכלל הבסיסי פשוט: סך ההוצאות המתוכננות לא יכול להיות גבוה מההכנסות.

4. לא מתעלמים מהחובות

הלוואה פה, תשלום שם ומינוס שממשיך לגדול יכולים להפוך במהירות לעומס משמעותי. בפעמונים ממליצים לרכז את החובות הקיימים, להבין כמה בדיוק חייבים ולבנות תוכנית החזר חודשית שאפשר באמת לעמוד בה. המטרה היא לא לפתור הכול ביום אחד, אלא להתחיל לצמצם את החובות באופן מתוכנן.

5. לא רק סוגרים את החודש, מסתכלים גם קדימה

התנהלות כלכלית נכונה אינה מסתכמת בהימנעות ממינוס. כדאי להגדיר גם מטרות: לימודים, רכב, חופשה, אירוע משפחתי או כל יעד אחר שחשוב לכם. כשמגדירים מטרה ומתחילים לחסוך עבורה באופן קבוע, גם סכומים קטנים יכולים להפוך עם הזמן לתוכנית אמיתית.

בפעמונים מזכירים כי השנה החדשה יכולה להיות הזדמנות להתחלה כלכלית חדשה, אבל עבור אלפי משפחות בישראל הקושי כבר עמוק הרבה יותר ודורש ליווי וסיוע. לקראת ראש השנה יוצאים בפעמונים בקריאה לציבור לסייע למשפחות המתמודדות עם מצוקה כלכלית לעבור תהליך של שיקום, לרכוש כלים להתנהלות כלכלית נכונה ולצאת לדרך חדשה.

ארגון פעמונים מעניק ליווי וייעוץ פיננסי למשפחות וליחידים ברחבי הארץ, לצד כלים, ידע ומיומנויות להתנהלות כלכלית מאוזנת ואחראית.

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