גואלים את גוש קנה

במשך למעלה משני עשורים עמד השטח שבין יצהר לעמנואל במוקד של מאבק אסטרטגי שקט.

כעת, קבוצת חלוצים צעירים ונחושים שוברת את הסטטוס-קוו, מקימה ארבע נקודות התיישבות חדשות, ויוצרת רצף יהודי חי ונושם. כעת הם קוראים לציבור: "בואו להיות שותפים בהצלחה, חייבים להכין את התשתיות לחורף".

מי שיטייל היום בחלק המזרחי של נחל קנה, לא יוכל להתעלם משינוי המציאות הדרמטי בשטח. מה שהוגדר בליל הסכמי אוסלו כ"שטח B" ויועד על ידי יאסר ערפאת להפוך לרצף טריטוריאלי ערבי שיחבר את שכם לגוש סלפית, משנה היום את פניו.

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מול הניסיונות של הרשות הפלסטינית לייצר עובדות בשטח ולהניח תשתית למדינה פלסטינית, קמה בשנה וחצי האחרונות תנועת נגד עוצמתית של התיישבות יהודית חלוצית - והיא מנצחת.

"החזון הזה ישב לנו בראש כבר 20 שנה", מסביר ישראל איצקוביץ', תושב גבעת שלהבתיה ביצהר וממייסדי המהלך. "היינו עומדים בבית שלנו ביצהר, מסתכלים על המרחבים העצומים האלו שיורדים לכיוון הנחל, וידענו שאי אפשר להשאיר את חבל הארץ הזה ריק. ידענו שאם אנחנו לא נהיה שם - האויב יהיה שם. ההבנה הייתה שצריך לקום ולעשות מעשה, לייצר נוכחות יומיומית שאי אפשר להתעלם ממנה".

ואכן, הנוכחות הזו הפכה לעובדה מוגמרת. כיום פועלות במרחב לא פחות משלוש נקודות התיישבות שמייצרות גוש אסטרטגי ענק: "מבוא קנה" - שכונה שפרצה מיצהר אל עבר המרחבים, גבעת "צאן אביעזר" שיושבת בלב הרכס ושולטת על שטחי ענק, ו"כפר רועים", הנקודה החדשה שהוקמה בעקבות הרצח של בניהו מלט הי"ד ומחברת את הרכס לעמנואל.

גוש קנה צילום: פרסומי ניסא

מי שמובילים את המהפכה הזו בשטח הן משפחות צעירות שלקחו על עצמן את המשימה הלאומית, ועברו לגור בתנאי שטח מורכבים. אפי חייקין, שמתגורר עם משפחתו ב'צאן אביעזר', מתאר את העשייה היומיומית:

"אנחנו לא באנו לביקור, אנחנו בונים פה חיים. הצטרפנו למהלך החשוב הזה יחד עם משפחות נוספות. הנוכחות כאן פשוט מחזירה את האדמות האלו לידיים שלנו. אנחנו רואים בעיניים איך המציאות משתנה לטובתנו".

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ההצלחה בשטח אכן מסחררת, אך היא מביאה איתה גם אתגרי פיתוח דרמטיים. עם התרחבות הנוכחות היהודית והרצון של משפחות נוספות לבוא ולהצטרף לעשייה, התשתיות הקיימות פשוט לא מספיקות. החורף המתקרב מציב בפני החלוצים אתגר הישרדותי של ממש. כדי להבטיח שהגוש ימשיך לפרוח, להתבסס ולקלוט משפחות, נדרשת קפיצת מדרגה משמעותית.

"אנחנו נמצאים במומנטום אדיר", כך אומר עוז יהודה רום, בעודו רועה את הצאן על אחת הגבעות בגוש קנה. עוז יהודה מיישב את הרכס יחד עם אשתו תמר כבר שנה שלמה, והוא מכיר כל אבן וכל שיח בשטח. "עשינו את הצעד הראשון והקשה ביותר - תפסנו את השטח. עכשיו המשימה היא לקבע את זה. לקראת החורף הקרוב אנחנו חייבים להכשיר כביש גישה שיאפשר נסיעה בטוחה ורציפה גם בימי גשם ובוץ, ולהקים מערכת חשמל סולארית שתיתן לנו עוגן אמיתי של קבע".

לשם כך, יוצאים כעת תושבי גוש קנה לקמפיין גיוס המונים תחת הכותרת "פורצים אל גוש קנה - קובעים עובדות בשטח". מטרת הקמפיין היא לגייס מאות אלפי שקלים שיושקעו כולם באופן ישיר בסלילת הכביש והקמת תשתיות החשמל - מה שיבטיח את המשך השליטה במקום.

אנחנו חוזרים לעוז יהודה שבדיוק עוצר להשקות את עדר הכבשים באחד מבורות המים הפזורים על ההר. "זו ההזדמנות של כל אוהב ארץ ישראל לקנות מניה בבניין הארץ, להיות שותף אקטיבי בגאולת קרקעות, ולהבטיח שהמרחב שבין יצהר לעמנואל יישאר לעד בידיים יהודיות.

השטח כבר בידיים שלנו - עכשיו תורכם לעזור לנו לבסס אותו!" הוא חותם בעיניים בורקות.

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