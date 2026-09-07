לקראת ראש השנה תשפ"ז, מתפרסמים נתונים מתוך סקר מדד JPPI לחברה הישראלית, מהם עולה כי 35% מכלל הציבור הישראלי ו-43% מהציבור היהודי מעריכים כי "ישראל בתהליך של שיפור, ויהיה עוד יותר טוב".

מדובר בעלייה בהשוואה לסקר שנערך בערב ראש השנה אשתקד, אז עמדו הנתונים הללו על 30% בקרב כלל האוכלוסייה ו-36% בקרב הציבור היהודי. במקביל, נרשמה התכווצות בקבוצה הסבורה כי המדינה מצויה בהידרדרות מתמשכת: מ-38% ל-30% בכלל המדגם, ומ-34% ל-24% בקרב המשיבים היהודים.

בפילוח פוליטי בקרב הציבור היהודי, 76% מהמזוהים עם הימין סבורים כי המדינה מצויה במגמת שיפור שתמשיך לעלות, לעומת 68% אשתקד. בקרב הזדהות כימין-מרכז נרשמה זינוק מ-32% ל-42%. במרכז לא נרשמו שינויים משמעותיים, ובשמאל רק בודדים בחרו באפשרות זו.

עם זאת, בקבוצות המרכז והשמאל צנח שיעור המשיבים שסברו שההידרדרות תמשיך, כאשר רובם עברו לעמדה לפיה "ישראל בתהליך של הדרדרות, אבל אני חושב/ת שיהיה יותר טוב".

שיעור המגדירים את השנה כ"גרועה מבחינה כלכלית" ירד מ-35% ל-30%, בעוד שיעור המגדירים אותה כ"טובה" עלה מ-11% ל-18%.

37% הגדירו את השנה כ"גרועה" ביטחונית (לעומת 36% אשתקד), בעוד שבציבור היהודי מחצית מהמשיבים הגדירו אותה כטובה או סבירה.

52% הגדירו את השנה כ"גרועה מבחינה חברתית" ורק 4% כ"טובה" - נתונים כמעט זהים לאשתקד. זהו התחום היחיד שבו הפער האידאולוגי התרחב: בימין 25% הגדירו את השנה החברתית כגרועה, לעומת עלייה מ-74% ל-86% בשמאל-מרכז.

בכלגע למצב העולמי, 49% מהישראלים סבורים כי העולם נמצא בתהליך הידרדרות שיימשך, ו-12% בלבד מעריכים שמצבו משתפר - שיעורים כמעט זהים לשנה שעברה. הפער שנרשם אשתקד בין הערכת מצבה של ישראל לזה של העולם התרחב השנה.

מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), ד"ר שוקי פרידמן, התייחס לממצאים ואמר "ערב השנה החדשה, כשעם ישראל מביט קדימה, כמדי שנה, הנתונים מראים שייש יותר אופטימיות שאכן כך יהיה. עם זאת, כמעט כמו בכל דבר, גם כאן יש הבדלים בין קבוצות שונות בעם. דבר אחד, שאינו חיובי, ניכר בממצאי המדד: המצב החברתי שלנו בכי רע.

בפתח שנה בה תתקיימנה בחירות, ראוי לשים את האתגר הזה כמוקד עבור הממשלה שתקום, ועבור כולנו. נייחל לכך שהשנה שתבוא עלינו תהיה לטובה גם ביחסים בינינו, ושנוכל להסתכל לאחור בתום השנה ולומר לעצנו שהשנה הזו, תשפ"ז, היתה שנת ריפוי השבר בתוכנו. אמן וכך יהיה, ואין הדבר תלוי אלא בנו", דברי פרידמן.