פשיטות, חטיפות ואירועי ירי: צה"ל תרגל שורת תרחישי קיצון

צה"ל קיים תרגיל שבמסגרתו תורגלו מגוון תרחישים בגזרות השונות, ובהם פשיטות מהקרקע, מהאוויר ומהים. הכוחות התמודדו גם עם תרחישי ירי תמ"ס ופיגועי ירי, אירועים רבי-נפגעים, חטיפות ובני ערובה.

במהלך התרגיל נבחנו תפיסת ההגנה ומימוש פקודות ההגנה בגזרות השונות. כחלק מכך תורגלה הפעלת כוננויות ועתודות באופן קרקעי ומוסק, תוך הקפצה בפועל של גדודים ויחידות מיוחדות.

הכוחות הוקפצו למרחבים ולזירות השונות במטרה לספק מענה בזמן הקצר ביותר. במקביל נבחן שיתוף הפעולה הרב-זרועי בין הכוחות האוויריים, היבשתיים והימיים.

במסגרת התרגיל נבחנו גם תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. התרגול כלל את הפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד לרמת המטכ"ל.

בצה"ל מתכוונים לבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל, תוך סימון תורפות ונקודות לציון. זאת במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה ואת המוכנות הצה"לית למגוון תרחישים.

התרגיל התקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.