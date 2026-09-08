הזר מהיועמ"שית? וינטר לא נשאר חייב

יו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל (מיל') עופר וינטר, הגיב הבוקר לזר הפרחים שנשלח לביתו במסגרת המחאה נגד החלטתו להתמודד באופן עצמאי בבחירות.

לזר צורף כרטיס שנכתב כביכול בשם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. הזר נשלח לאחר הגשת רשימת עמך ישראל לכנסת וסגירת האפשרות לחיבור עם מפלגות אחרות.

פעילי ימין שביקשו למחות על הריצה הנפרדת הגיעו בלילה לביתו של וינטר במצפה נטופה, והשאירו את הזר בצירוף כרטיס סרקסטי שעליו נכתב "תודה מעומק הלב, גלי בהרב-מיארה".

וינטר התייחס למחאה והבהיר כי הוא אינו מייחס את המשלוח ליועצת המשפטית לממשלה, "קיבלתי הבוקר זר פרחים מגלי בהרב מיארה. ספוילר: גלי לא באמת שלחה לי את הפרחים האלה, זה סתם איזה ליצן שמנסה לעשות סיבוב על הגב שלנו - של עמך ישראל".

בהמשך הפנה וינטר את הביקורת כלפי מי שעומדים מאחורי המחאה, "אז חברים, התבלבלתם". לדבריו, "אם במקום שטויות וגימיקים הייתם מתעסקים בלתקן באמת את מערכת המשפט בארבע השנים האחרונות, גלי בהרב-מיארה כבר מזמן לא הייתה כאן".

וינטר הוסיף ביקורת גם כלפי הפצ"רית והצהיר כי מפלגתו תפעל במקום שבו, לטענתו, אחרים לא פעלו, "אבל סבלנות, את מה שהם לא הצליחו לעשות - אנחנו נעשה".

הוא חתם את תגובתו במילים, "מה שהיה לא יהיה. ולגבי הזר היפה - וואלה אהבתי את הסגול".