מפלגתו של עופר וינטר, שנעה בסקרים מעל ומתחת לאחוז החסימה, מציבה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו דילמה פוליטית שעשויה להשפיע על הרכב הממשלה הבאה.

ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים, מנתח בשיחה עם ערוץ 7 שני תרחישים אפשריים בהתאם לסוג הממשלה שנתניהו מבקש להקים. הראשון הוא שבכוונת נתניהו להקים ממשלת ימין, והתרחיש השני הוא שאכן בכוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה, כהגדרתו.

במידה וכוונת נתניהו היא לשמר את הגוש, מתוך הבנה שהברית עם המפלגות החרדיות הוכיחה את עצמה עד כה, בין השאר גם משום שאין לחרדים אלטרנטיבה אמיתית לממשלה עם גוש האופוזיציה, הדוגל בחוק גיוס אפקטיבי שלא יהיה מקובל עליהם, הרי שנתניהו יראה בוינטר גורם שלילי שיכול לפגוע בסיכוי להקים ממשלה על בסיס הקואליציה הנוכחית.

שאיפתו של וינטר לחוק גיוס אפקטיבי לא תתיישב עם המשך השותפות עם החרדים, וזאת בניגוד למפלגות הימין הקיימות, שהסכימו לפשרות עם המפלגות החרדיות על מנת לשמר את הגוש.

השיקול של נתניהו במקרה שכזה הוא שעם וינטר לא ניתן יהיה לצלוח את המנדט ה-61, על אף היותו איש ימין, וזאת בשל הקושי לייצר חיבור עם החרדים. להערכת ד"ר תשובה, נתניהו סבור כך, ולכן הוא אינו תומך בוינטר ורואה בבחירה בו אבדן קולות, ולעומת זאת מביע תמיכה בחיבור בין סמוטריץ' לפייגלין.

בנקודה זו הוא מציין כי בפני וינטר קיימת אפשרות לפעול באופן מעט שונה, לקדם חוק גיוס מבלי להיכנס לממשלה ולזכות לשם כך בתמיכת האופוזיציה, ורק לאחר מכן לנסות ולהשתלב בקואליציה.

להערכתו, אמנם המפלגות החרדיות לא צפויות לברך על כניסתו לקואליציה לאחר העברת חוק שכזה, אך מאחר וחוק גיוס אפקטיבי זוכה לתמיכה גם משורות האופוזיציה וגם משורות הקואליציה, ייתכן והחרדים יהיו מוכנים להכיל את כניסתו של וינטר לממשלה.

לעומת זאת, אומר תשובה, אם נתניהו אכן רוצה לייצר שינוי ולהקים ממשלה לאומית רחבה, וינטר יוכל להוות זה שיגשר על פערים ויחליש את כוחם של החרדים שנחשבים ל"אבן נגף" בהקמת ממשלה שכזו.

הוא סבור כי אם נראה שנתניהו מתייחס באדישות לוינטר, נמנע מלתקוף אותו או אפילו מבצע צעדים שיחזקו אותו, הרי שהדבר יתיישב רציונלית עם השאיפה לממשלה רחבה.