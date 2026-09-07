מאחורי הבית: מצבור הגז המסוכן שנחשף

יותר מחצי טון גז בבלונים נתפסו היום (שני) בבית בעספיא ובמחסן בדלית אל-כרמל, במסגרת חקירה שמנהלת היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 בחשד לסחר בגז פיראטי.

במשטרה חושדים כי הבלונים יובאו מאיו"ש ואוחסנו ללא רישיון וללא אמצעי בטיחות.

בלשי יאל"כ, יחד עם לוחמי יס"מ חוף ובשיתוף מינהל הגז, ערכו חיפוש בביתו של חשוד בעספיא ובמחסן בדלית אל-כרמל. במהלך הפעילות אותרה כמות גדולה של בלוני גז שלפי המשטרה אוחסנו באופן מסוכן.

על פי החשד, האיש ייבא בלוני גז מאיו"ש ואחסן אותם מאחורי ביתו ובמחסן, ללא רישיון וללא אמצעי הבטיחות הנדרשים. במשטרה ציינו כי אופן האחסון יצר סכנה לסביבה.

עוד חושדים במשטרה כי בלוני הגז שווקו ללקוחות אף שלא עברו את בדיקות הבטיחות הנדרשות. לפי הודעת המשטרה, בשל כך היו הבלונים עלולים להוות סכנה למשתמשים.

כלל בלוני הגז שנתפסו במהלך הפעילות הוחרמו. בתום החיפוש הם הועברו לחזקת מינהל הגז.